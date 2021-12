Temor en la industria cárnica de Guijuelo por la suspensión de fiestas navideñas

La campaña de Navidad de la industria cárnica de Guijuelo y de la provincia en general está entrando en su recta final y lo que se lleva trabajado hasta ahora arroja datos positivos. Noviembre fue intenso y los inicios de diciembre, también, pero el riesgo de repuntes de contagios por covid hace temer al sector un frenazo de la campaña en días que son claves.

Las suspensiones de fiestas, comidas o cenas navideñas por todo el país es un hecho y los productos ibéricos elaborados en Guijuelo y todo su entorno no suelen faltar en este tipo de eventos. Un freno en las cenas puede suponer un freno en los últimos pedidos. Así lo explica Javier Benito, presidente de la Asociación de Industrias de la Carne de Guijuelo: “el mes de noviembre ha sido muy bueno y los precios han subido. Diciembre empezó bien, pero hay que rematarlo y hay que ver cómo termina. Un montón de restaurantes están cancelando reservas y eso a nuestro sector le repercute”. “No sabemos lo que va a pasar, pero las noticias que van llegando no son nada halagüeñas”, señala el industrial, que a la hora de atender a este periódico se encontraba por el norte de España en viaje de trabajo. Allí, y más en concreto en el País Vasco y Navarra, la incidencia es alta y ya se dejan notar las suspensiones: “se han cancelado cenas y los restaurantes tienen miedo. En algunos sitios hasta el 70% de las cenas se han suspendido, sobre todo empresas grandes”, señala el industrial.

Al menos, lo trabajado hasta ahora, tal y como corroboran otras fuentes, es positivo para el sector. Hay muchos pedidos y el precio también se ha incrementado. El jamón sube en torno a un 15% respecto al año pasado y los embutidos un 20%, pero, como señalan los industriales, se partía de un precio bajo. Se está demandando lomo y embutidos, se pregunta mucho, y el precio sube, entre otras cosas, porque este otoño se ha matado menos, según reconocen los industriales y confirman los datos arrojados por los mataderos.

En cuanto a las carnes frescas, la subida es también notable con incrementos de un 20-22% en precio de lonja. Así, la presa ha subido 2,82 euros el kilo respecto a primeros de diciembre de 2020, mientras que la pluma se ha incrementado una media de 2,46 euros y el secreto otros 2,47. Las carrilleras, muy demandadas en ocasiones, han subido menos, en torno a 0,45 euros.