La última hora de la dermatosis

La última hora viene a decir que hay miedo, incertidumbre y no se sabe cuántas cosas más. Y también está lo nuevo de la PAC. Y eso viene a cuento de que, por muchas limitaciones de movimiento que tengan ahora, como es en el caso de Castilla y León, las aceptan. Sin quejas. Por mucho ganado que tengan, como es el caso de Salamanca, entienden que la situación es de tal gravedad que era necesario hacer lo que se ha hecho en cuanto a suspensión de ferias, limitación de movimientos, etcétera. No hay tanta comprensión en que en unos sitios se esté parado el movimiento de ganado y en otros, no. Tampoco en que siga sin haber un coordinador único, que debería ser el Ministerio de Agricultura. Y así, cada comunidad se pone la venda por su cuenta, con el límite de la normativa comunitaria. Y el ganadero ve que él no tiene una libertad que ahora mismo sí tienen otros. Y el tratante ve, como dice, que a ver si se está 15 días parado y para nada, porque lo que se hace aquí no se hace allá. Y la dermatosis podría extenderse. Y sería la ruina de muchos.Que dónde está el Ministerio. Que dónde estuvo cuando se confirmó el primer caso en Francia. Que pelillos a la mar, pero que aparezca ya.

La última hora dice que se mira con inquietud el número de casos. Y dónde. Y se sigue la vacunación en Cataluña, lo de ver cómo va. Y los focos de Francia. Y hay división de opiniones entre lo de la necesidad de pedir vacunas para ponerlas por si acaso, o esperar. Y se confía y mucho en el tiempo, que malo será que noviembre no se lleve a las moscas y, con ellas, a la dermatosis y se hable de otra cosa. Se pide quedarse como se está, aunque se pase mal unos días. Y no hay intención de mover ganado, salvo que no quede otra. Está, por una parte, la cautela, muy interiorizada y, por otra, lo caro que sale mover camiones para tres animales con la norma actual, la que obliga a la compraventa de explotación a explotación. Que viene a ser llevar tres terneros a tal cebadero en un camión que hay que desinfectar; o traer tres terneros de un sitio, limpiar, e ir a por los cinco de otro, que a saber dónde está. Y existe temor a la futura entrada de reses de Francia, cuando acabe su cierre. Y otra vez el miedo a que el Ministerio siga ausente.

La última hora dice que los ganaderos vienen de un momento bueno y hay colchón. También advierte de que estos 15 días son la prueba de fuego sobre cuánto grosor tiene. Que si es como parece, bien. Y ahora está la PAC, que lo nuevo es que llega el dinero ya para los de vacuno. Y está la sensación de que esto ya se vivió con la lengua azul o la EHE y que, sin plan, de nuevo en lo que se confía es en el hombre o en la mujer del tiempo. En que les saque pronto de este sinvivir.