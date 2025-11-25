Podía ser, pero va a ser que no

Comenta Compartir

En Francia, la sensación es la de que el Gobierno manda: en la tuberculosis bovina, por ejemplo, con la nueva flexibilización. O en la dermatosis, con normas claras y cierre o apertura de la exportación. Puede gustar o no lo que hace (porque con esta enfermedad llevan desde junio y son 103 brotes), pero se sabe quién manda.

En España, esto viene a ser que mandan 17 y cada uno, con los criterios que le parecen más convenientes. Unos se lanzan y otros les miran y luego, deciden. Esto es lo que ocurre con la dermatosis, por ejemplo.

Con la tuberculosis, Francia (con estatus de país libre) acaba de flexibilizar las medidas para no sacrificar tantos rebaños completos. Lo hace con la subida del mínimo de animales positivos que permiten que el sacrificio sea selectivo y no total. En España, al margen de que la situación es diferente, en las zonas libres se está con la vista puesta en la comunidad, no en el Gobierno. Existe un programa nacional común, pero cada una se enfrenta luego a sus problemas. A pesar de la falta de avances, no ha existido ni siquiera la intención por parte de Planas de realizar un análisis profundo sobre la tuberculosis bovina y eso conduce al nerviosismo de los ganaderos, que ven cómo cada animal marcado supone un problema de viabilidad para la explotación. También de los veterinarios, que son los que están junto al ganadero. Los investigadores dan apuntes que alimentan charlas, pero hasta ahí. Se les oye, pero no se les escucha cuando inciden, por ejemplo, en la importancia de controlar la fauna, en las medidas de bioseguridad o en lo diferente que es la dehesa. Al Gobierno le va bien así. En parte porque son medidas que exigen presupuesto y, además, siempre está el comodín de Bruselas.

Ahora la Junta decidirá sobre la dermatosis. Ante el desorden, el sector ya casi lo que le pide es que diga lo que sea, pero cuanto antes. Hay poco debate. Ni siquiera por el mercado, muy tocado por los saneamientos.