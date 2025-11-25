Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DE CAMPO

Podía ser, pero va a ser que no

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

En Francia, la sensación es la de que el Gobierno manda: en la tuberculosis bovina, por ejemplo, con la nueva flexibilización. O en la dermatosis, con normas claras y cierre o apertura de la exportación. Puede gustar o no lo que hace (porque con esta enfermedad llevan desde junio y son 103 brotes), pero se sabe quién manda.

En España, esto viene a ser que mandan 17 y cada uno, con los criterios que le parecen más convenientes. Unos se lanzan y otros les miran y luego, deciden. Esto es lo que ocurre con la dermatosis, por ejemplo.

Con la tuberculosis, Francia (con estatus de país libre) acaba de flexibilizar las medidas para no sacrificar tantos rebaños completos. Lo hace con la subida del mínimo de animales positivos que permiten que el sacrificio sea selectivo y no total. En España, al margen de que la situación es diferente, en las zonas libres se está con la vista puesta en la comunidad, no en el Gobierno. Existe un programa nacional común, pero cada una se enfrenta luego a sus problemas. A pesar de la falta de avances, no ha existido ni siquiera la intención por parte de Planas de realizar un análisis profundo sobre la tuberculosis bovina y eso conduce al nerviosismo de los ganaderos, que ven cómo cada animal marcado supone un problema de viabilidad para la explotación. También de los veterinarios, que son los que están junto al ganadero. Los investigadores dan apuntes que alimentan charlas, pero hasta ahí. Se les oye, pero no se les escucha cuando inciden, por ejemplo, en la importancia de controlar la fauna, en las medidas de bioseguridad o en lo diferente que es la dehesa. Al Gobierno le va bien así. En parte porque son medidas que exigen presupuesto y, además, siempre está el comodín de Bruselas.

Ahora la Junta decidirá sobre la dermatosis. Ante el desorden, el sector ya casi lo que le pide es que diga lo que sea, pero cuanto antes. Hay poco debate. Ni siquiera por el mercado, muy tocado por los saneamientos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  3. 3 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  4. 4 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  5. 5 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  6. 6 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  7. 7 Detenido por una violenta agresión en San Justo que dejó a la víctima, un hombre chino, sin un diente
  8. 8 Aviso amarillo por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 24 de noviembre
  10. 10 Béjar fabricará 40 tipos de tejidos innovadores para recuperar la uniformidad 22 años después

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Podía ser, pero va a ser que no