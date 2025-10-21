¿Por qué da miedo la dermatosis contagiosa?

Comenta Compartir

No se entiende. Lo de que te paguen 500 y pico euros por un ternero que ahora cuesta 1.500. Lo que pasa con la dermatosis, entre otras cosas, es que no hay indemnizaciones claras y da miedo. No dice el Gobierno, si pasa esto, tanto. Si pasa, el ganadero tiene que sacrificar todo su ganado y lo que le pagan -o eso se cree- va por lo que se publicó en el BOEen 2011. Y sobre otras enfermedades, porque esta es nueva. Luego dice el ganadero que tiene miedo a que le pase. Como para no. Cuando ahora hay cantidades elevadísimas guardadas en cebaderos.

Con la dermatosis pasa que no se entiende bien lo que pasa. Por ejemplo, que Francia tenga esta enfermedad desde el 30 de junio y que sea Francia la que ahora corta el comercio con España. Y que lo haga para proteger al resto de países, pongamos a España, y no al revés. Que tiene focos Francia desde hace meses y aquí el Ministerio de Agricultura español como si nada, viendo pasar el ganado. Poco han tardado, en cambio, tantos países en bloquear certificaciones a España una vez conocidos los casos. Y eso que están por el momento solo en Cataluña. En esto pasa que España es diferente y da miedo.

Lo que pasa también es que no se entiende que en Francia quien prohíbe la celebración de ferias y de algunos mercados sea el Gobierno y, aquí la cosa va por comunidades, y ahora ha tomado el turno Cantabria. Y Cantabria implanta sus medidas de protección, no el Gobierno. Y Castilla yLeón, ayer, no, pero a lo mejor hoy sí, y al final tenemos el mapa típico que obliga al ganadero a llevar con excell los requisitos que pide cada comunidad para mover su ganado. De momento, el Ministerio no ha tomado la decisión en materia de cierre de fronteras, ni en movimiento interior. Y volvemos a lo que ocurrió con la EHE, y a lo que pasó con la lengua azul, otras dos enfermedades que traen los «mosquitos».

Con esto de la dermatosis pasa que se ha suspendido el mercado de Torrelavega y está por ver qué ocurre con el de Salamanca, si se celebra o no. De momento, el Ministerio no ha dicho nada y tampoco la Junta , así que por ahora es que sí pero no se sabe. Los que abogan porque se celebre el mercado defienden que el ganado que acude es de Extremadura, Castilla y León y Madrid y, a veces, de Andalucía. También que en Cantabria, a diferencia de Castilla y León, se inmovilizaron varias explotaciones por precaución por contacto con algunas de las afectadas en el concurso de raza frisona que se celebró en Asturias. Lo de fácil contagio da miedo y lo del periodo de incubación. Los partidarios de cerrar lo son de no correr riesgos y advierten también de que riesgos hay más que los del mercado.

Pasa con la dermatosis que está todo un poco de aquella manera.Y que se pide que no pase, que se controle. Y que se mire lo de las vacunas. Por si acaso.

También lo que pasa es que por primera vez la sociedad ha sido consciente de que cuando a un ganadero le matan todo su ganado por una enfermedad, necesita apoyo psicológico. Lo de las indemnizaciones tan bajas está claro que no ayudan.

