A euro el huevo y lo demás

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Martes, 11 de noviembre 2025, 05:30

A euro va a ser mucho, pero se pondrán más caros. Y está lo del IVA, que no se sabe a qué espera el Gobierno ... para quitarlo de huevos, pollo... Que con la carne de vacuno no hizo ni caso. Y está lo del lechazo. Con novedad. Como con la dermatosis. Que nunca se había visto y habrá que hacer algo.

