A euro el huevo y lo demás

A euro va a ser mucho, pero se pondrán más caros. Y está lo del IVA, que no se sabe a qué espera el Gobierno ... para quitarlo de huevos, pollo... Que con la carne de vacuno no hizo ni caso. Y está lo del lechazo. Con novedad. Como con la dermatosis. Que nunca se había visto y habrá que hacer algo.

Por partes. Lo de los huevos. Era por la gripe aviar, pero no solo. Aquí y allá se matan gallinas por esta enfermedad.Y si no hay huevos en aquel lugar, se piden a este. Y entonces quedan menos huevos aquí. Y si hay demanda y cada vez menos oferta, sube el precio. Porque hay menos gallinas, porque se exporta más, porque el bienestar prima sobre la producción, al menos en la Unión Europea. Que otra cosa será que se controle luego la forma de producir de lo que viene de fuera, que las gallinas tendrán que tener su jaula de dimensiones óptimas aquí y allá, pero a saber si al final pasa. Y que si queremos que el productor siga con sus gallinas y debe tener menos en el mismo espacio, a lo mejor no le sale rentable y quita las gallinas. Y ya, de nuevo, menos huevos y sube el precio. Y a esto se le suma ahora el mayor riesgo de gripe aviar. Y aquí el Ministerio sí ha fijado medidas para todos. Como si esta vez sí pensara que es lo eficaz para controlar con éxito una enfermedad. Y también el precio de los huevos, que el XLestaba en los 3 euros hace dos años en la Lonja del Ebro, y ya a 3,74. Y a saber dónde llega. De momento, las gallinas encerradas y a cruzar los dedos.

Sobre la carne de vacuno. Ni los casos de dermatosis han podido con el precio. Se mantiene, no sube, pero está en lo más alto porque no hay. Porque valiendo lo que vale, no hay ganaderos. Y si no hay ganaderos, no hay ganado. Y si no hay ganado, luego no hay carne. Que es lo que pasa ahora. Y a pesar de estar cara, el ganadero no compra vacas por si acaso. Y el joven no puede entrar porque es difícil pagar tanto por ganado, o arrendar fincas con esta PAC.

De la dermatosis, que pueden ir ya animales de distintas explotaciones en el mismo camión. Y que puede presentarse compromiso de entrega de certificado de desinfección. Que movimiento de ganado de momento hay poco, pero se ve ya otro ambiente. Aunque se mire a Cataluña y a Aragón por si acaso, por los cebaderos de allá. Aunque siga la incertidumbre. Que será en parte porque aquí llega el frío. Y por lo anterior, lo de que no hay ganado. Y si no hay oferta, sube el precio. Y el kilo de ternera está como está.

Del lechazo. Más de lo mismo. Ayer un ganadero aseguraba en la Lonja de Salamanca que cobraba los buenos a 112 euros o incluso a 115. Nadie en la mesa lo desmintió. Solo el matiz ese de «pero los buenos». Y aún es noviembre, y el precio viene a subir, aunque no siempre, en Navidad. Y si valen eso en la explotación, a cuánto se pondrá en la carnicería. Y estamos en lo mismo. En lo mismo de los huevos. En lo mismo de la carne. En lo mismo, pero aquí peor. Porque las gallinas se pusieron de moda con corrales domésticos. Y hay pocas vacas, pero hay. Pero en el caso de los corderos cada vez es más complicado ver un rebaño por las carreteras, que si lo ves ya casi paras a hacer la foto. Y sin rebaños, no hay corderos. Y si no hay corderos y llega Navidad, el precio está como está. Pero pasaba como ahora con el cereal o las patatas. Que si no da dinero, se viene a dejar. Y si se deja y quedan cuatro, el precio sube. Y ahora se le pide al Gobierno que baje el IVA y ayude. Normal.