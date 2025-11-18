La discriminación que sufren Ismael y los demás

Comenta Compartir

Si no viviera en Castilla y León y estuviera, no sé, en Andalucía o en Castilla-La Mancha, ahora sonreiría un poco más. Antes, no. ... Ismael tiene a sus ovejas en Salamanca y tuvo la mala suerte de que su rebaño se contagió de lengua azul. Y la lengua azul es una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos. Y ya puedes hacer lo que sea si las ovejas van por el monte, como iban las de Ismael, y las «saluda». Por mucho que las rocíe con insecticidas. Por muchas mosquiteras. Incluso aunque vacune. Que Ismael, nada negacionista, vacunó. Aun así, las ovejas se contagiaron del serotipo 3, del que había vacunado. Aun así, por agosto, cuando le pasó, agradeció haber vacunado. Pero en noviembre le pasa como a otros: que los síntomas no se van, que las ovejas abortan y que empieza a no poder hacer frente a tantas pérdidas.

Si hubiera sido de Andalucía, tendría ayudas. En Castilla y León fue afortunado cuando vacunó, por la dosis gratis. Otros ganaderos de otras comunidades no pueden decir lo mismo. Resulta que España son 17 comunidades cuando la cosa se pone fea. No hay una indemnización centralizada. Ni un criterio común. Se activan rápido los protocolos para controlar una enfermedad, pero no hay ningún fondo habilitado para pagar inmediatamente al ganadero, sea de la comunidad que sea. Ahora, si tal comunidad resulta que puede disponer de fondos del PDR, fenomenal para sus ganaderos y si otra, no, porque a lo mejor tuvo peor suerte con la EHE, como es el caso de Castilla y León, es lo que hay. Y eso es discriminación entre ganaderos. Y comodidad para el Gobierno y el Ministerio porque las culpas se las llevan las comunidades. Y así será mientras no se planten. Si afecta a muchos, a lo mejor el Gobierno paga y la comunidad. Pero si es poca la cantidad, a lo mejor nadie. Y están ganaderos, como Ismael, que solo quieren mantener abierta su explotación. Y luego, que si faltan ganaderos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión