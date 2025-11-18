Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

DE CAMPO

La discriminación que sufren Ismael y los demás

Susana Magdaleno

Salamanca

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:10

Comenta

Si no viviera en Castilla y León y estuviera, no sé, en Andalucía o en Castilla-La Mancha, ahora sonreiría un poco más. Antes, no. ... Ismael tiene a sus ovejas en Salamanca y tuvo la mala suerte de que su rebaño se contagió de lengua azul. Y la lengua azul es una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos. Y ya puedes hacer lo que sea si las ovejas van por el monte, como iban las de Ismael, y las «saluda». Por mucho que las rocíe con insecticidas. Por muchas mosquiteras. Incluso aunque vacune. Que Ismael, nada negacionista, vacunó. Aun así, las ovejas se contagiaron del serotipo 3, del que había vacunado. Aun así, por agosto, cuando le pasó, agradeció haber vacunado. Pero en noviembre le pasa como a otros: que los síntomas no se van, que las ovejas abortan y que empieza a no poder hacer frente a tantas pérdidas.

