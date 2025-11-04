Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DE CAMPO

¿Hay alguien ahí?

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Martes, 4 de noviembre 2025, 05:45

Comenta

Esto es sobre la dermatosis. Muy importante: no se escucha a nadie del sector del vacuno poner en cuestión medidas para prevenir esta enfermedad. Al ... revés. Existe conciencia de que se está ante uno de los problemas más importantes en sanidad animal: no por la enfermedad en sí, sino por el protocolo que obliga a sacrificar todos los animales de la explotación afectada. Extrañamente, y por lo anterior, el sector es el que pide medidas de prevención, aunque se vea ahora perjudicado. No ha habido quejas, pide prudencia y los propios tratantes, que viven del mercado, no quieren abrirlo ya.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  3. 3 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  4. 4 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  5. 5 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  6. 6 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  7. 7 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre
  9. 9 Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat
  10. 10 Un profesión tradicional que no se agota en la ciudad: «Siempre vamos a estar aquí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Hay alguien ahí?