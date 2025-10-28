Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Izquierdo muestra la calabaza en su huerto. TEL

Sorpresa en el pueblo con la aparición de una calabaza XXL: «No podíamos cogerla entre dos personas»

Chagui ha conseguido una producción inesperada en cuanto al tamaño en San Miguel de Valero

TEL

San Miguel de Valero

Martes, 28 de octubre 2025, 11:13

Comenta

Santiago Izquierdo, conocido en San Miguel de Valero como 'Chagui', es guardia civil jubilado y siembra su huerto como hobby. Le permite coger patatas para el consumo de la familia y otras hortalizas que este otoño le han dado una producción inesperada en cuanto al tamaño. Y es que, entre la cosecha que ha conseguido este año, se encuentra una calabaza de cerca de 30 kilos de peso. «Con la calabaza no podíamos entre dos personas», señala Santiago, que siembra su huerto para entretenerse.

Viudo desde hace trece años, le dedica tiempo al huerto como forma de entretenimiento desde su jubilación hace ya 24 años. Le echa unas dos horas diarias y, este lunes mismo, sacaba las patatas por la mañana para recogerlas tranquilamente por la tarde una vez secas. Su hijo vendrá de Madrid y se llevará parte de la cosecha para consumo familiar. La calabaza tiene ya su destino marcado. Según explica Santiago, se la regalará a un amigo que tiene una frutería. «Siembro el huerto por ocio, tengo ochenta años; lo tengo a la entrada del pueblo y tiene muy buena tierra», resume 'Chagui'.

Treinta años de su vida los dedicó a la labor en el pueblo, otros treinta como guardia civil en lugares como Bilbao y espera llegar, al menos, a cumplir otros treinta años como jubilado cuidando de su huerto: «Mi padre sembró el huerto hasta los ochenta y tantos», recuerda. Un huerto que le ha dado también buenos tomates, como uno de 1,6 kilos. Tiene kaquis, kiwis o nísperos, que no dan fruto, pero sí una flor olorosa. También tiene viña y ha conseguido un racimo de 1,8 kilos. Con la uva prepara su propio vino, como aprendió de su padre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  2. 2 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  3. 3 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  4. 4 Más de 2.300 viviendas nuevas sin vender en Salamanca y la cifra va en aumento
  5. 5 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  6. 6 «Nos han engañado muchas veces»
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre
  8. 8 El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial
  9. 9 Suben los casos de bullying y piden que sea delito en menores de 14 años: «Te pego hoy que mañana ya no puedo»
  10. 10 «Le colgaban de las espalderas, le empujaban por las escaleras... Hay un momento en el que dejan de ser cosas de niños»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Sorpresa en el pueblo con la aparición de una calabaza XXL: «No podíamos cogerla entre dos personas»

Sorpresa en el pueblo con la aparición de una calabaza XXL: «No podíamos cogerla entre dos personas»