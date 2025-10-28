Sorpresa en el pueblo con la aparición de una calabaza XXL: «No podíamos cogerla entre dos personas»

TEL San Miguel de Valero Martes, 28 de octubre 2025, 11:13 | Actualizado 11:50h. Comenta Compartir

Santiago Izquierdo, conocido en San Miguel de Valero como 'Chagui', es guardia civil jubilado y siembra su huerto como hobby. Le permite coger patatas para el consumo de la familia y otras hortalizas que este otoño le han dado una producción inesperada en cuanto al tamaño. Y es que, entre la cosecha que ha conseguido este año, se encuentra una calabaza de cerca de 30 kilos de peso. «Con la calabaza no podíamos entre dos personas», señala Santiago, que siembra su huerto para entretenerse.

Viudo desde hace trece años, le dedica tiempo al huerto como forma de entretenimiento desde su jubilación hace ya 24 años. Le echa unas dos horas diarias y, este lunes mismo, sacaba las patatas por la mañana para recogerlas tranquilamente por la tarde una vez secas. Su hijo vendrá de Madrid y se llevará parte de la cosecha para consumo familiar. La calabaza tiene ya su destino marcado. Según explica Santiago, se la regalará a un amigo que tiene una frutería. «Siembro el huerto por ocio, tengo ochenta años; lo tengo a la entrada del pueblo y tiene muy buena tierra», resume 'Chagui'.

Treinta años de su vida los dedicó a la labor en el pueblo, otros treinta como guardia civil en lugares como Bilbao y espera llegar, al menos, a cumplir otros treinta años como jubilado cuidando de su huerto: «Mi padre sembró el huerto hasta los ochenta y tantos», recuerda. Un huerto que le ha dado también buenos tomates, como uno de 1,6 kilos. Tiene kaquis, kiwis o nísperos, que no dan fruto, pero sí una flor olorosa. También tiene viña y ha conseguido un racimo de 1,8 kilos. Con la uva prepara su propio vino, como aprendió de su padre.

Temas

San Miguel de Valero