Sin prisas para el regreso de las tractoradas a las calles

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA de Salamanca saldrán a la calle pero ahora mismo no tienen prisa en fijar una fecha para la movilización porque entienden que hasta enero hay tiempo, y también porque en parte prefieren esperar para conocer la evolución de la pandemia. Fue el 18 de noviembre cuando las organizaciones a nivel nacional alcanzaron el acuerdo de salir a las calles en el mes de diciembre, pero ya desde Castilla y León se descartó esa posibilidad por la imposibilidad de organizar protestas en ese plazo tan corto y, además, se consideró esencial dar preferencia a manifestaciones de ganaderos de leche, ya en marcha.

A nivel provincial no tienen excesiva prisa por la necesidad también por lo tanto de coordinarse con el resto de provincias de Castilla y León para que no se solapen las manifestaciones y al menos hasta la próxima semana no está previsto que se reúnan las organizaciones a nivel regional.

De los contactos que han mantenido las organizaciones agrarias sí quedó claro el interés de los agricultores y ganaderos en salir a la calle y se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de protestar el próximo 30 de enero, aniversario de la tractorada que se celebró en 2020. También, en el caso de que los contagios de coronavirus fueran a más después de las navidades ya han hablado de la posibidad de manifestarse como hicieron contra la entrada del lobo en el Listado de Especies Protegidas: casi exclusivamente desde los vehículos.

Los agricultores sí tienen claro que a pesar de la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que ven con agrado pero que dudan de su aplicación, es necesario salir a las calles porque la subida de costes de producción hace que en algunos sectores sea imposible producir.

“El campo español vuelve a las carreteras” fue el lema elegido por las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, quienes advierten que está en peligro incluso el medio rural “tal y como lo conocemos”.