Sin dinero y sin vaca por los buitres. El drama de este ganadero salmantino

Alberto Cuadrado de Jorge soñaba con ser ganadero, como su padre. Vive en Villaseco de los Gamitos y allí consiguió cumplir su sueño, después de dejar los estudios una vez terminado el Bachillerato. El pasado año, el 23 de diciembre, no lo olvida, se incorporó como ganadero, compró con préstamos y con la ayuda de la Junta de Castilla y León vacas de razas limusín y parda, alquiló y compró terreno para alcanzar las 100 hectáreas que le exigía la Consejería para ese ganadora era feliz hasta que tuvo su ‘bautismo’ de buitres.

Acababa de ayudar a nacer a un ternero el pasado fin de semana, se ausentó una hora y cuando volvió se encontró a buitres sobre la madre y la cría y cuando logró asustarlos, vio que los dos animales estaban ya completamente comidos. ‘Anda uno con ilusión y se te quitan las ganas de todo’, dice.

Denunció los hechos pero lo único que obtuvo fue la ratificación de que habían sido los buitres y la certeza de que no cobraría nada. “Me dijeron que había muchos ataques de buitres pero que no había ayudas”. “Ahora me encuentro con que tengo que devolverle el dinero al banco y no tengo ni la vaca ni el ternero”, y estima la pérdida en 1.600 euros.

A los pocos días parió otra vaca y ya no se separó de ella pero los buitres, tampoco. ‘Todo el rato están allí y si no, en la parcela de al lado esperando. Me acerco y se marchan pero me voy yo, aunque sea a 10 metros, y ya están donde las vacas. El otro día hasta arrinconaron a unas vacas porque se metieron entre los terneros”, dice. ‘Me encanta el campo pero cuando te ocurren cosas como esta... Esto es muy duro’.