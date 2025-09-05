Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Miguel Matías, responsable de Repuestos Matías, en su nueva sede. LAYA
Siempre líderes en su sector profesional

En Repuestos Matías, cuentan con una amplia gama de productos para ofrecer las mejores soluciones con agilidad

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00

Con una importante experiencia en el sector del motor, campo y ganadería, ofrecen a sus clientes no solo primeras marcas del mercado, sino también un valor añadido muy importante como es el asesoramiento profesional, experiencia y calidad. Por ello, con una impecable trayectoria de 62 años desde su puesta en marcha, en Repuestos Matías han conseguido ser referentes en toda la provincia gracias a contar con el mejor equipo de profesionales, combinando veteranía con juventud.

Por todo ello, si necesita una pieza o un recambio acuda a ellos en nueva sede en la calle Vertical Segunda, nave 4, en el polígono Montalvo III, para poder encontrar lo que mejor se ajuste a sus necesidades con total garantía y sin compromiso.

En este contexto, en la instalaciones de Repuestos Matías tienen claro que mantener un stock importante les permite ofrecer un servicio fiel a sus clientes altamente eficiente, en la capital y la provincia, con el fin de ofrecer las mejores soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente en el menor tiempo posible. Para ello, han adaptado su trabajo a las nuevas tecnologías y los requisitos del siglo XXI, de manera que apuestan por la agilidad.

A lo largo de todos estos años, han adquirido una gran experiencia en fabricación, montaje y adaptación de latiguillos de alta y baja presión, diseño de sistemas hidráulicos y reparación de zapatas de frenos, discos de embrague, eslingas de elevación en diferentes materiales y formatos. Asimismo, ofrecen siempre productos de primeras marcas tanto a profesionales del campo y la ganadería como a talleres de reparación y profesionales del transporte.

En cuanto a los productos disponibles para sus clientes en sus grandes instalaciones, la empresa familiar salmantina de Repuestos Matías cuenta con sistemas de sujeción y elevación de cargas; mangueras industriales y acoplamientos; lubricantes y fluidos de automoción e industria; baterías, iluminación y material eléctrico; tornillería y sistemas de fijación; latiguillos de alta presión y racordaje; filtración de automoción e industria; rodamientos y transmisión de potencia; herramienta industrial; pavimentos y planchas de goma; pastillas de freno; adhesivos industriales; sistemas de trasiego, neumática tubo, material abrasivo y amortiguadores y silentblocks.

Repuestos Matías

C/ Vertical Segunda, nave 4, Polígono Montalvo III, 37188, Carbajosa

923216056

www.repuestosmatias.es

