Siempre líderes en su sector profesional

EÑE Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Con una importante experiencia en el sector del motor, campo y ganadería, ofrecen a sus clientes no solo primeras marcas del mercado, sino también un valor añadido muy importante como es el asesoramiento profesional, experiencia y calidad. Por ello, con una impecable trayectoria de 62 años desde su puesta en marcha, en Repuestos Matías han conseguido ser referentes en toda la provincia gracias a contar con el mejor equipo de profesionales, combinando veteranía con juventud.

Por todo ello, si necesita una pieza o un recambio acuda a ellos en nueva sede en la calle Vertical Segunda, nave 4, en el polígono Montalvo III, para poder encontrar lo que mejor se ajuste a sus necesidades con total garantía y sin compromiso.

En este contexto, en la instalaciones de Repuestos Matías tienen claro que mantener un stock importante les permite ofrecer un servicio fiel a sus clientes altamente eficiente, en la capital y la provincia, con el fin de ofrecer las mejores soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente en el menor tiempo posible. Para ello, han adaptado su trabajo a las nuevas tecnologías y los requisitos del siglo XXI, de manera que apuestan por la agilidad.

A lo largo de todos estos años, han adquirido una gran experiencia en fabricación, montaje y adaptación de latiguillos de alta y baja presión, diseño de sistemas hidráulicos y reparación de zapatas de frenos, discos de embrague, eslingas de elevación en diferentes materiales y formatos. Asimismo, ofrecen siempre productos de primeras marcas tanto a profesionales del campo y la ganadería como a talleres de reparación y profesionales del transporte.

En cuanto a los productos disponibles para sus clientes en sus grandes instalaciones, la empresa familiar salmantina de Repuestos Matías cuenta con sistemas de sujeción y elevación de cargas; mangueras industriales y acoplamientos; lubricantes y fluidos de automoción e industria; baterías, iluminación y material eléctrico; tornillería y sistemas de fijación; latiguillos de alta presión y racordaje; filtración de automoción e industria; rodamientos y transmisión de potencia; herramienta industrial; pavimentos y planchas de goma; pastillas de freno; adhesivos industriales; sistemas de trasiego, neumática tubo, material abrasivo y amortiguadores y silentblocks.

Repuestos Matías

C/ Vertical Segunda, nave 4, Polígono Montalvo III, 37188, Carbajosa

923216056

www.repuestosmatias.es