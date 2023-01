“Si el ganadero vacuna de lengua azul y de otra, que sea bajo su responsabilidad”

Ricardo Morales, veterinario libre, ha advertido a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, y a la jefa de Sanidad Animal, Anna Grau, de reacciones de la vacuna de lengua azul con otros fármacos y pide que se cambie para no modificar las de los programas sanitarios.

¿Qué detecta con la vacuna de la lengua azul?

—Sabemos, porque nos lo habían comentado compañeros de otras comunidades, que al inocular de Syvazul -vacuna de lengua azul- y posteriormente utilizar diversos fármacos que tienen el mismo adyuvante, pueden ocasionar shock anafilácticos que si no son tratados urgentemente, tienen un fatal desenlace. Particularmente solo hemos tenido un caso que lo tratamos rápidamente y se salvó. Estamos pendientes de no usar esos medicamentos y se van a cambiar programas sanitarios para no tener reacciones adversas.

Lo han notificado a la Junta, ¿tienen previsto los veterinarios dar un paso más?

—Tenemos una reunión la Asociación de Veterinarios Libres de Salamanca el miércoles (por mañana) para ver qué solución le damos a este problema porque te dicen que a criterio veterinario podemos vacunar y desparasitar cuando se vacuna de lengua azul pero yo, particularmente, y la mayoría de compañeros con los que hablo, preferimos no realizar ningún programa sanitario el mismo día que se aplica Syvazul. Pero por cuestiones de manejo va a ser difícil encerrar a los animales otro día y el ganadero que quiera hacerlo ese mismo día tendrá que ser bajo su responsabilidad.

¿Por qué los ganaderos no están vacunando más que de lengua azul?

—Desde que saltó la lengua azul nosotros (Campovet) hemos parado de hacer prácticamente los programas sanitarios de IBR, BVD, Carbunco y desparasitación porque aconsejamos a los ganaderos no aplicar dicho programa sanitario cuando se vacuna de la lengua azul y, claro, lo que más les urgía era poder vender los terneros y no tener la explotación inmovilizada. Ahora estamos cambiando los programas sanitarios con otras vacunas que no ocasionen reacciones con la lengua azul pero desde octubre solo estamos vacunando de esto. La Junta de Castilla y León el día de la inoculación de tuberculina no permite poner ninguna vacuna para que no interfiera en la reacción, que es entendible, pero con la lengua azul no se ha manifestado.

Ha denunciado también que existe una desilusión grande entre los ganaderos , en parte por las veces que tienen que encerrar al ganado para sanear. ¿Cuántas veces cree que van a ser?

—Con la nueva norma deben estar todos los terneros saneados los 45 días previos al movimiento o toda la explotación saneada 6 meses anterior al movimiento, mínimo dos vueltas, y a partir de abril que tengan que estar vacunados y revacunados de lengua azul. Teniendo en cuenta que de madres vacunadas se vacunan a partir de los 3 meses, pues yo no quiero ni pensarlo, pero van a estar más veces dentro de la manga que en el campo. Si no se ha vacunado nada en enero de lengua azul ha sido por las condiciones meteorológicas.