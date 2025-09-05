EÑE Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

En apenas diez años, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha logrado consolidarse como una de las organizaciones más representativas del campo en nuestra provincia. Bajo el liderazgo de Jesús Manuel González Palacín, coordinador general, UCCL continúa alzando la voz de los agricultores y ganaderos, enfrentando los desafíos reales del sector con propuestas valientes y directas.

Uno de los temas más urgentes sobre la mesa es el de los incendios forestales, que en las últimas semanas han sido una auténtica catástrofe. «Desde UCCL exigimos indemnizaciones inmediatas y justas para los afectados por la pérdida de pastos, forraje e infraestructuras», destaca Jesús Manuel González.

En este sentido, «la Consejería facilitará los datos necesarios, pero nosotros trabajamos ya en un documento con las peticiones recogidas directamente de los ganaderos. Porque escuchar a quienes viven y cuidan la tierra es fundamental para prevenir que algo así se repita», indica el coordinador. Además, demanda: «Es necesario constituir una mesa sectorial específica y tomar medidas de planificación eficaces».

Otro frente clave es la sanidad animal. «La gestión actual del plan de tuberculosis es insostenible», denuncia. «Las promesas de permitir la intervención de veterinarios libres han quedado en nada, y seguimos con un sistema que sacrifica vacas sanas y arruina explotaciones», comenta González.

En este contexto, desde UCCL apuestan por un modelo integral, donde el veterinario actúe como un médico de familia para el ganado, controlando enfermedades como tuberculosis, EHE y otras. Por ello, «proponemos recuperar los servicios de ADS con apoyo de la Junta, y acabar con las campañas de saneamiento actuales que no están cumpliendo sus objetivos», expone.

«No podemos seguir sacrificando ganado sano por falsos positivos mientras especies salvajes como jabalíes, corzos o tejones –más de 50 especies portadoras– siguen propagando enfermedades sin control», añade.

Por otro lado, desde la organización rechazan tajantemente la propuesta actual de la PAC. «Una bajada del 20% en las ayudas es inaceptable, especialmente en sectores como el vacuno de carne, donde estas suponen hasta el 40% de los ingresos. Necesitamos una PAC estable, justa y que dé seguridad al sector», comenta.

Por último, UCCL estará presente en Salamaq, con un stand abierto al público durante toda la feria. «Es un momento ideal para dialogar con nuestros afiliados y con los ganaderos en general, escuchar sus preocupaciones, compartir propuestas y seguir construyendo soluciones desde la base», concluye Jesús Manuel González.

Unión de Campesinos de Castilla y León

Santa Lucía, 19, 2ª planta, 47005, Valladolid

983302244

www.uniondecampesinos.com