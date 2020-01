Salamanca, la comarca ideal para innovar en el campo

La comarca de Salamanca es la más favorable para la implantación de cultivos alternativos leñosos, arbustivos y herbáceos, según la investigación realizada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León -ITACyL-. En concreto, los factores analizados, entre ellos de climatología, pluviometría, tipo de suelo o posibilidad de riego, concluye que de los 23 cultivos alternativos propuestos por la Junta para Salamanca, sólo dos, frambuesas y arándanos, no serían ideales para esta comarca. Hay otro, la estevia, cuya implantación sólo recomienda la Junta de Castilla y León para Salamanca y Peñaranda de Bracamonte y, aún así, de forma condicionada.

Aún así, y como aclara la Junta, la propuesta comarcal de implantación de cultivos alternativos elaborada por el ITACyL no es excluyente, de tal forma que cultivos no incluidos no significa que no puedan ser implantados, igual que dentro de esas comarcas hay localidades con unas características edafológicas, pluviométricas o climatológicas especiales que no recomienden la implantación.