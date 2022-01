Rocío, la ganadera salmantina ‘azote’ de Garzón: “No quiero una leyenda negra para la carne española”

LA salmantina Rocío García es de estas ‘privilegiadas’ con ganadería extensiva que lejos de atacar a la ganadería intensiva, como Garzón, la defiende. Esta ganadera ingeniera agrónoma que gestiona la finca “La Huérfana” se harta por eso de recibir insultos en redes pero no tiene intención de dejar la batalla.

–No empieza bien en Twitter cuando se define como “ingeniera agronomonísima”. No sé si sabe que Podemos recomendaba huir en campaña de las mujeres ‘primorosamente arregladas’ para evitar su sexualización.

–La cuestión es tener claro lo que es el feminismo. Dices igualdad pero, claro, ponte a levantar un saco de 40 kilos. Físicamente no somos iguales. Pero decir que ser feminista es ir sin lavarse el pelo... eso se llama ir limpia.

–Por lo que me dice del físico, ¿una explotación la puede llevar una mujer sola?

–Yo llevo años llevándola porque muchas veces más vale maña que fuerza. Mi físico ha cambiado, no es el mismo que cuando tenía otros trabajos. Yo levanto sacos pero a lo mejor en lugar de llevar uno de 40 kilos, cojo dos de 20.

–Escribió en Twitter el otro día: “soy ingeniero agrónomo y hay que pasar una serie de pruebas. ¿Las has pasado tú? Pues por lo menos lee la Ley”. ¿Qué fue lo que la desesperó tanto?

–Que me llamaran esclavista de animales. Me mandan un vídeo de maltrato y explico que esa granja no es España. O envían fotos de estiércol sobre la tierra y es algo que tienes que esparcir por Ley cuando lo sacas del cebadero, lo trates con lombrices o no. Alguien no lo hará perfecto pero me fastidia que se hable así de todo el sector primario. Como con otro vídeo de un matadero que está pegado a la explotación cuando en España está prohibido.

–¿Por qué defiende el intensivo si usted vive de la dehesa y se libraría de competencia?

–Todo es mejorable pero nuestro sector primario es glorioso, de los mejores, y voy a defenderlo a capa y espada, tanto las explotaciones de extensivo como de intensivo. No quiero una leyenda negra para la carne española. Yo defiendo el intensivo porque si cae, al final caemos todos. Quitas nichos de mercado, introduces carne de fuera y no me interesa comer carne de un animal que no esté vacunado o que no tiene el sistema de trazabilidad de la carne española. Todos los ganaderos españoles pasamos por sistemas de saneamiento durísimos, ¿los pasan otros países?

–¿No ve posible que sólo existan ganaderías extensivas?

–Hace 20 años nos decían que había que crecer, ir al sistema holandés, ¿y ahora es al revés?

–¿Se puede vivir de una pequeña explotación?

–Por ejemplo pon 10 vacas que te dan 10 terneros y de los que 1 ó 2 te los coma el lobo. Esos 8 terneros los tienes que llevar a un cebadero. En el mejor de los casos sacas 9.000 euros al año por los terneros. Tienes también 100 ovejas aunque entonces ya no sería una pequeña explotación pero ponle que sacas 7000 euros en un buen año por los corderos. Son 16.000 euros para la familia todo el año y quítale el pienso de terneros que van a ser 2.000 y 1.000 del pienso del de los corderos.

–¿Las granjas intensivas producen carne de mala calidad?

–No sé en cuántas ha entrado porque en muchas no se puede por bioseguridad. Luego cuando las ves te das cuenta de que en muchos pisos hay menos espacio. Y hay cosas imposibles. Por ejemplo, me decían que las gallinas broiler deberían estar en libertad. ¿Qué haces con una gallina de esas suelta en el campo? Eso es carne de cañón porque no vuela ni nada, sería imposible.

–Como propietaria de una explotación tiene seres sintientes, pero ¿no echa de menos que lo sean también sus plantas?

–En olivo o vid hay que hacer tratamientos para que la planta no sea atacada por insectos porque entonces te produce menos, como si a una vaca la ataca una garrapata. Las plantas también son seres sintientes. No entiendo esas distinciones. Me dicen, ‘como pescado pero huevos, leche y miel no porque es extorsión’. ¿Y qué pasa con el atún? ¿No vive feliz en el mar? Es tan absurdo... Hay mucha tontería.

–Es de las que abraza a sus animales, les pone nombres como a “Reyes”, el ternero que nació el 6 de enero. ¿Cómo gestiona el momento del matadero?

–Si no lo hiciera, tengo claro que no existirían. Yo tengo por ejemplo el cerdo torbiscal que es una estirpe de ibérico que está en peligro de extinción porque muchos no lo ven bonito y se ha dejado de criar. Fue el cerdo que salvó a Andalucía después de la guerra. Yo lo tengo y tengo mi objetivo de raza en la cabeza y soy consciente de que tengo que criar a los mejores a nivel productivo. Al final los quieres porque te dan de comer. Es ley de vida. Si no fuera así, no existirían. Si no bebiéramos la leche, no habría muchas razas de vacas.

“Y así, poco a poco, empieza todo otra vez. La vida es maravillosa”, escribe Rocío con las imágenes de los primeros pasos de un ternero desde “la mejor oficina del mundo”.