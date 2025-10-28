El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Noviembre lluvioso...» Se prevé una semana con vientos de poniente que traerán muchas nubes

Isabel Alonso Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 17:00

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia una nueva semana de lluvias en la provincia, con jornadas como las de hoy y mañana, con aviso amarillo por fuertes precipitaciones en el sur de la provincia. En cuanto a las temperaturas, Aemet prevé fuertes variaciones, con mínimas que llegarán a los 2 grados (hoy en Alba de Tormes) y máximas que podrían alcanzar los 20. Los embalses se mantienen a un nivel similar a la semana pasada, con Santa Teresa al 49 %.

A lo largo de esta semana, las previsiones meteorológicas apuntan a un descenso progresivo de las temperaturas en varios municipios de la provincia de Salamanca, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Alba de Tormes, los valores oscilarán entre los 2 y los 20 grados este martes, con una tendencia a la baja hasta alcanzar máximas de 16 grados el viernes. En Béjar, las temperaturas pasarán de 7/20 a 10/16, mientras que en Ciudad Rodrigo se prevén mínimas de 6 grados y máximas que rondarán los 18.

Ledesma registrará una evolución similar, con valores entre 3 y 20 grados al inicio de la semana y máximas de 17 grados a partir del jueves. En Peñaranda se esperan mínimas de 3 grados y máximas que no superarán los 18 durante el fin de semana. Por su parte, Vitigudino presentará temperaturas comprendidas entre los 5 y 20 grados este martes, descendiendo progresivamente hasta situarse en 7/15 el domingo.

Las jornadas del jueves y viernes estarán marcadas por la presencia de precipitaciones, que remitirán de cara al fin de semana, aunque con un ambiente más fresco y estable.

Las cabañuelas

El experto salmantino, Manuel Briz, prevé una semana con vientos de poniente, que traerán muchas nubes, dando un ambiente lluvioso y temperaturas más frescas.

Briz utiliza el refranero popular que dice que por estas fechas el agua es abundante, de ahí el refrán: «Noviembre lluvioso, año copioso».

El Zaragozano

Son de esperar borrascas con vientos impetuosos del NO. Nublados y lluvias que serán nieves en las alturas y en los días claros se presentarán escarchas y heladas, como en pleno invierno.

El Sol y la Luna

Tras el cambio de hora, amanecerá a las 7:48 y anochecerá a las 18:23, mientras que el próximo domingo, el sol saldrá a las 7:53 y se pondrá a las 18:18. Mañana, cuarto creciente.