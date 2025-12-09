El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «Sol en diciembre...» El experto Manuel Briz asegura que esta semana de luna llena traerá días de sol y nubes con agua

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia una nueva semana de cielos nubosos y precipitaciones en toda la provincia, principalmente el viernes, cuando Aemet prevé una intensa jornada de lluvias. Las temperaturas mínimas se moverán entre los 0 y los 9 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 17 grados (el sábado en Ciudad Rodrigo).

El miércoles será el día con mayor probabilidad de precipitaciones sólidas en la mayoría de los puntos de la provincia. Las temperaturas mínimas caerán considerablemente, situándose entre los 3 grados (Ciudad Rodrigo) y 5 grados (Béjar). Peñaranda registrará una de las mínimas más bajas del día con 4 grados, y una máxima de solo 11 grados.

El final de la semana traerá las temperaturas más bajas. El jueves será frío, con mínimas que oscilan entre 1 grado (Alba de Tormes) y 3 grados (Béjar y Ciudad Rodrigo). El viernes la lluvia regresará de forma generalizada a todos los municipios, con máximas que apenas alcanzarán los 9 o 10 grados. El sábado se espera una mezcla de nieve y sol en todas las localidades. El domingo se registrarán las mínimas más extremas de la semana en Alba de Tormes y Peñaranda, con 0 grados.

Las máximas ese día serán ligeramente más suaves, moviéndose entre los 11 y 14 grados. En contraste con las mínimas, las temperaturas máximas más altas de la semana se han registrado hoy (martes) en Alba de Tormes y Peñaranda, con 16 grados.

Los embalses siguen a un buen nivel, con Santa Teresa al 73,1% de capacidad.

Las cabañuelas

El experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, asegura que esta semana de luna llena traerá días de sol y nubes, con agua y a partir del jueves, vientos cierzos con más frío y más agua.

Hay años raros cuando el tiempo no hace lo que debe, de ahí el refrán: «Sol en diciembre y nieve en mayo, nunca es buen año», recuerda Manuel Briz.

Zaragozano

Vientos del SO al NO, de buen temple. Cielo encapotado y a veces lluvioso; en algunas regiones con carácter tempestuoso. Las temperaturas se moderarán, aunque siendo propias de la estación.

El Sol y la Luna

Este miércoles amanecerá a las 8:35 horas y anochecerá a las 17:56, mientras que el próximo domingo el sol saldrá a las 8:38 y se ocultará de nuevo a las 17:56. Cuarto menguante de la luna, el jueves.