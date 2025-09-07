La Raza Avileña-Negra Ibérica avanza con fuerza

Domingo, 7 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Asociación de Criadores de Raza AvileñaNegra Ibérica (RAEANI) continúa reafirmando su compromiso con la ganadería extensiva, la sostenibilidad y la promoción de esta raza autóctona, participando activamente en ferias, proyectos de innovación y acciones de difusión por todo el territorio nacional.

Durante 2025, la AvileñaNegra Ibérica ha estado presente en las principales ferias del sector: Villacastin, SICampo, Navarredonda de Gredos y Piedrahíta.

Destaca además su actual asistencia en Salamaq, donde la Asociación acude con una potente representación de animales, actividades gastronómicas y presencia institucional. «Este año, reforzamos nuestra visibilidad con un showcooking en la carpa de las Asociaciones y la asistencia con una food truck que acercará la calidad de la IGP Carne de Ávila al público, mostrando todo el potencial culinario de nuestra raza», explican desde la Asociación.

Posteriormente, asistirá a las ferias de Ávila (del 20 al 24 de septiembre) y Zafra, pasando en octubre a Colmenar Viejo en Madrid y posteriormente a Trujillo en el mes de noviembre. La presencia en ferias se completa con Ciudad Rodrigo y Jerez.

Tres proyectos

Desde RAEANI «apostamos por una ganadería moderna, sostenible y tecnificada, a través de proyectos de vanguardia», entre los que destacan: SOSTANI, centrado en mejorar la eficiencia productiva, sanitaria y reproductiva; BOVIEX 4.0, un ambicioso programa nacional que impulsa la digitalización y sostenibilidad del modelo extensivo; y SMARTFARMRANI, grupo operativo nacional que introduce la ganadería de precisión en explotaciones de AvileñaNegra Ibérica.

La Asociación continúa trabajando por una ganadería profesional, respetuosa con el entorno y comprometida con la calidad. «Apostamos por la formación, la innovación y la defensa de una raza única, ligada a nuestro territorio y a nuestra forma de vida», concluyen.