Se llama Raquel Calvo Bogaz, hace 22 años que es ganadera, y ahora va a dar un paso importante en su vida: ha puesto a la venta sus 150 ovejas de raza assaf que ordeña a diario, mañana y tarde, porque quiere empezar a disfrutar del tiempo libre que no ha tenido desde que se casó con Andrés y decidió, encantada, cambiar el trabajo en su bar por la explotación. Como tantos en Salamanca, dejará el rebaño para intentar disfrutar del tiempo libre que no ha tenido a lo largo de estos años, pero seguirá con la ganadería.

“Me encanta este trabajo, es muy gratificante porque cada día es diferente y no sabes qué te vas a encontrar, pero echo de menos un día libre para decir, ‘me voy a dar una vuelta’. Ahora queremos disfrutar un poco de lo que no hemos tenido a lo largo de estos años”, cuenta Raquel. Eso sí, cuando encuentren comprador para las ovejas tiene claro que no irá a ver cómo las suben al camión ni visitará las naves. “Me va a dar pena. Y ojos que no ven...”

Y es que cada día desde hace esos 22 años Raquel y Andrés están ya en la explotación familiar sobre las ocho y media de la mañana para cuidar a los corderos, ordeñar y después ir a atender las vacas. Como en Lumbrales no hay concentración parcelaria, recorrer las parcelas alarga la jornada de trabajo, sobre todo cuando empieza a escasear el agua en las charcas y hay que llevársela, además de la comida.

Quienes la conocen bien definen a Raquel como una ganadera valiente que no se explican cómo es posible que se maneje de esa forma sin haber tenido vinculación con la ganadería antes de casarse.

Al mediodía, respiro para comer y atender a los chicos, y a las cuatro, vuelta de nuevo a la explotación y al ordeño. Y de nuevo, donde las vacas. En plena paridera de las ovejas Raquel reconoce que solo le falta llevarse la cama a la nave. “Pero luego es tan bonito...” Reconoce que pese a vender las ovejas, son su debilidad.

Desde que empezó con la ganadería ha visto aumentar las dificultades a lo largo de estos años y no solo por los precios bajos. Por ejemplo, desde que empezó a atacar el lobo en su zona se ven obligados a guardar las ovejas cada noche, cuando antes en verano los animales pasaban la noche fuera, y era cuando las pobres podían comer porque de día el fuerte calor se lo impide. No se fía Raquel del retraso en el plan anunciado por el Gobierno para prohibir la caza del lobo. “Yo creo que lo han aplazado para callarnos un poco pero que va a ser pan para hoy y hambre para mañana”, dice.

A pesar de esta vida y de que no puede, por ejemplo, ir a ver a su hermana o dedicarle más tiempo a sus hijos, Raquel reconoce que es feliz. A pesar también de lo mal que lo pasaron durante la pandemia, cuando nadie quería los terneros o en los últimos tres años, cuando la leche de oveja no valía nada. “Hemos seguido con las ovejas pero era lo comido por lo servido porque sacábamos solo para mantenerlas. Menos mal que ha subido el precio de la leche”, cuenta. “Como hemos metido alguna vaca más podremos quitar las ovejas, que es lo que más ata”.

Raquel ordeña con una máquina antigua que le había comprado su marido a sus padres cuando se fue a la mili pero cree que no merece la pena realizar una inversión que les haría la vida más cómoda porque en el campo “no sabes qué va pasar”. “Ahora queremos disfrutar del tiempo que hemos tenido y las vacas son muy diferentes a las ovejas, no tiene nada que ver. Es mucho más cómodo cuidarlas”.

¿Un bar o una explotación ganadera? “A los bares les han dado ahora un batacazo tremendo -dice Raquel- y sin ellos no se consumen chuletones, corderos... Y entonces, ¿para quién criamos nosotros esos animales? Estamos muy vinculados. Aquí todos nos quejamos, unas veces con más razón, otras con menos. Hay que vivir cada trabajo para entenderlo. Si la cosa va bien, trabajas con alegría. Pero si va mal y te dan palos, te preguntas: ¿merece la pena tanto sacrificio?” Raquel, ganadera como la que más, empieza una nueva vida con vacas pero sin ovejas.