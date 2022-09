Qué sembrar esta campaña 2022-2023

En mi opinión, un factor determinante para las próximas siembras es el relacionado con el incremento de los costes de producción en especial los fertilizantes y también el gasóleo. Con precios de los abonos de una sola aplicación superiores a 850 euros e incluso algunas formulaciones superando los 1.000 euros por tonelada, hace reflexionar al agricultor qué parcelas compensa o no dedicar a cereal, en las que solamente el gasto en abonos le puede suponer de entrada en torno a 1,5 toneladas de la cosecha de cereal futura a los precios actuales de cereal.

Por ello, creo que muchos agricultores aplicarán lo que yo denomino “ahorro de precaución”, ya que ahora saben a qué precio tiene que pagar el fertilizante, pero desconocen el precio del trigo o la cebada de la cosecha de 2022. La consecuencia sobre el mapa de cultivos próximo en principio apunta a una disminución de la superficie de cereales, un incremento de la superficie de barbecho y también de cultivos menos exigentes en abonado.

No menos baladí es la incertidumbre que genera la nueva PAC cuya entrada en vigor es este año 2023. En primer lugar, me voy a referir a las excepciones aprobadas en materia de condicionalidad con el objetivo de incrementar la producción, en concreto se suprimen dos prácticas heredadas del actual pago verde, como son la obligación de diversificar los cultivos y rotar al tercer año y el destinar un porcentaje de la explotación (4%) a zonas no productivas, en general barbecho que se podrá sembrar excepto de maíz y de soja. Atendiendo a lo ya indicado, si bien permiten más LIBERTAD al agricultor, considero que serán medidas ineficaces totalmente, serán pocos los que se acojan y además los de regadío no tienen ventajas de poder sembrar maíz.

El otro componente de la nueva PAC, que sin duda va influir en los planes de siembra es la nueva ayuda denominada Ecorégimen, a los que voluntariamente se deben acoger los productores para percibir una ayuda en torno a 48 euros por hectárea de secano. ¿Qué deben cumplir los agricultores en este caso? Tendrán que elegir realizar determinadas prácticas en su explotación, en concreto para las tierras de cultivo arables son tres posibles que se pueden combinar entre ellas: rotación con especies mejorantes-siembra directas- espacios de biodiversidad.

La primer de ellas: rotación con especies mejorantes es la que más condiciona el plan de siembras. Así para una explotación con más de 10 hectáreas de cultivos arables, el agricultor deberá cumplir los siguiente:

-Rotar al menos el 50 % de la superficie (cambiar de cultivo respecto 2022)

-Destinar al menos el 10 % de la superficie a cultivos mejorantes (oleaginosas y Leguminosas), de las cuales la superficie de leguminosa al menos debe ser del 5 %

-Limitación del barbecho, que se considera como cultivo diferente a efectos de esta práctica. No podrá representar más del 20%, excepto en determinadas comarcas que puede alcanzar hasta el 40 % (Peñaranda y Salamanca).

De los datos de la tabla, se puede decir que en Salamanca con carácter general no se cumple el porcentaje mínimo de leguminosas, e incluso el de cultivos mejorantes en 2021 de forma muy justa. Por otra parte en algunas de las comarcas de Salamanca, actualmente, se supera el 20% de barbecho.

La práctica de siembra directa: en al menos en el 40% de la superficie hacer siembra directa, sin arar, y en el total de dicha superficie en la que se hace siembra directa se debe rotar (cambiar de cultivo sobre el año anterior). Esta práctica no esta muy arraigada en Salamanca.