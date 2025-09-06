Punto de encuentro para preparar la montanera

TEL Guijuelo Sábado, 6 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Denominación de Origen Protegida de Guijuelo apuesta por el sector agroganadero de la provincia y, prueba de ello, será su participación un año más en la feria de Salamanca con un stand en el pabellón central (stand 126B). Será un punto de encuentro para ganaderos e industriales que ven en la feria el momento más importante para cerrar tratos y negocios de cara a la montanera que, de forma oficial, comienza el 1 de octubre.

Esa es la fecha en la que los cerdos pueden entrar a las fincas de bellota para poder certificar su producción y, por tanto, 'Salamaq' y el stand de la DOP Guijuelo son el lugar perfecto para culminar esos tratos. Supone el pistoletazo de salida a la entrada de los cerdos en las dehesas para comer la bellota, lo que convierte a la feria en el punto de inicio o la cuenta atrás para una nueva campaña.

El stand mantendrá el formato habitual y las degustaciones estarán presentes todos los días. De hecho, la Denominación de Origen Protegida Guijuelo ha llevado a cabo un intenso año en actos promocionales de los productos amparados y permitirá ofrecer más información al respecto, según explica la directora general del Consejo Regulador de la DOP Guijuelo, Teresa Rodríguez.

La presencia de la Denominación en 'Salamaq' será activa ya que está prevista también su participación en unas jornadas que se desarrollarán en Salamanca Tech el 7 de septiembre. Septiembre comienza con fuerza para la DOP ya que son más las iniciativas y proyectos que tiene en marcha la entidad para seguir apostando por los productos ibéricos de calidad.

El área de producción de la Denominación abarca miles de hectáreas de encinar y alcornocal presentes al oeste de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha. Se trata de toda la dehesa de España y supone la base de engorde del cerdo ibérico destinado a DOP Guijuelo con la bellota como alimento estrella , así como otros recursos naturales, que permiten alcanzar cerca de 300 operadores ganaderos. Los productos de calidad diferenciada amparados por la DOP, jamones y paletas, se miman desde el origen y durante el proceso de elaboración entre dos sierras charras con unas condiciones climáticas especiales y una profesionalidad heredada de varias generaciones.

Cuenta para ello con el buen hacer de 41 operadores de secadero/bodega, 10 operadores en mataderos y varias salas autorizadas para transformar piezas enteras en loncheado, porcionado y deshuesado, productos estos envasados que portan contraetiqueta como distintivo de certificación.

