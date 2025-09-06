Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carlos Sánchez y José Manuel Cortés. ALMEIDA Y LAYA
Preocupación por la nueva PAC para estar cerca del campo ante los grandes desafíos

Desde UPA Salamanca denuncian que se propone reducir un 20% en los fondos europeos destinados a estas ayudas. COAG Salamanca apoya a agricultores y ganaderos frente a precios bajos, recortes de la PAC y riesgos ambientales

EÑE / Paula Zorita

Sábado, 6 de septiembre 2025, 05:00

UPA Salamanca fronta una nueva etapa con la apertura de su sede en el Camino de las Aguas, nº 75 que responde al crecimiento de la organización y la necesidad de contar con unas instalaciones modernas y adaptadas a los retos del sector. El nuevo espacio dispone de despachos privados, aulas de formación y salas polivalentes.

En paralelo a esta buena noticia, la organización muestra su preocupación por la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. El presidente de UPA Salamanca, Carlos Sánchez, advierte de que «se plantea un recorte de hasta un 20% en los fondos destinados al sector agrario. Se está recortando en aquello que nos da de comer».

Sánchez recuerda que la falta de relevo generacional es un problema grave: «Si imponemos normas que frenan a los jóvenes agricultores, lo que hacemos es condenar al campo al abandono. Y después nos sorprendemos de que los incendios sean devastadores, cuando apenas queda población activa en el medio rural».

Otro de los puntos más polémicos es la integración de los fondos de la PAC en partidas colectivas. «Eso significa que ya no tenemos garantía de que se destinen al campo; se podrán usar para cualquier urgencia. Estamos cambiando alimentos por balas», denuncia.

Por ello, Sánchez pide a los eurodiputados españoles que rechacen unas medidas que califica de «barbaridad» y concluye: «La ciudadanía tiene que abrir los ojos. No basta con aplaudirnos solo cuando apagamos incendios o durante la pandemia».

Retos importantes

El sector agroganadero enfrenta importantes retos: la baja rentabilidad de los cultivos, la presión sobre la financiación de la PAC y la amenaza de incendios en amplias zonas del oeste.

Los precios de los cereales, con trigo y cebada por debajo de 200 euros/tonelada y avena por debajo de 150 euros/tonelada, han convertido una buena cosecha en una campaña que apenas cubre los gastos. El maíz, a poco más de un mes de su recolección, ya sufre movimientos especulativos que pueden hundir su precio. Importaciones desde Ucrania, acuerdos con Mercosur y altos costes de insumos anticipan una reducción de la superficie a sembrar en la próxima campaña.

En este contexto, COAG Salamanca trabaja activamente para defender a agricultores y ganaderos, abordando no solo los incendios, sino también la rentabilidad, la sostenibilidad y la adaptación del sector a la realidad del medio rural. La organización colabora en garantizar el acceso a ayudas, asesora sobre políticas agrícolas y ambientales y lucha contra la especulación y los recortes de la PAC.

Estos desafíos —precios bajos, recortes de financiación y riesgos ambientales— constituyen un círculo crítico que amenaza la continuidad del medio rural. Con trabajo, asesoramiento y proximidad, COAG Salamanca demuestra que es posible acompañar a agricultores y ganaderos para superar estas dificultades y mantener vivos los pueblos y el campo de Castilla y León y estará presente en Salamaq 2025 reforzando así su cercanía con el campo y ofreciendo información, recursos s y apoyo a trabajadores del sector agroganadero.

UPA Salamanca

Camino de las Aguas, 75, 37003, Salamanca

923220171

www.upasalamanca.es

COAG Salamanca

Calle Alonso del Castillo, 27, 37003, Salamanca

923254966

www.coag-cyl.org

Espacios grises

