Por qué se están hundiendo los precios en la agricultura y la ganadería

La principal preocupación del sector del campo en estos momentos es la económica, con una importante caída en las rentas de los profesionales. “Empezamos el año con las movilizaciones por la baja rentabilidad y se cortaron por la pandemia”, recuerda el responsable de COAG, José Manuel Cortes.

Un ejemplo del hundimiento de precios, por ejemplo es el del sector del vacuno, “en estos momentos el ganadero recibe precios de hace 10 años. Por ahora aguantan porque la primavera ha sido buena con pastos y forraje y no se ha tenido que gastar en pienso, pero no se puede seguir así, porque es perder dinero”, indica Cortés. En similar situación están los apicultores con una producción para este año muy escasa.

El cereal tampoco tiene mejores perspectivas. Aunque el año ha sido bueno en producción “los precios son irrisorios. Son precios de hace 20 o 30 años, algo a lo que se añade que desde este mes los almacenistas comienzan a cobrar el almacenaje del grano y lo poco que empieza a subir el precio del grano se va en pagar el almacenaje”, argumenta Cortes.

La PAC es otro de los caballos de batalla “por la poca disposición del Gobierno central para defender un presupuesto muy corto y en el que vemos que no hay predisposición para ampliarlo como ha hecho el Gobierno francés. Se deberían dar cuenta de que hay muy poco interés en incorporarse al campo y que nos quedamos sin relevo generacional porque no hay rentabilidad”, concluye Cortes.

Por su parte el máximo responsable de UPA, Carlos Sánchez, coincide en el argumento de la preocupación por la baja rentabilidad del sector “ha bajado en: carne, cereales, leche, porcino, etc. No estamos mejor que en febrero cuando se hicieron las movilizaciones. En ese momento nos daban la razón gobernantes y público, pero no se ha hecho nada para corregirlo. Se han olvidado del sector y no es algo en lo que el Gobierno tenga que aportar dinero”.

Al agricultor no le pagan los precios que se debería en la actualidad y el consumidor le repercute un precio que no llega al agricultor. “Son precios de los años 90 para el agricultores y el abono ha subido, el combustible, etc han subido mucho. Pedimos que se controlen los precios abusivos y que vengan productos de otros países a precios ruinosos. No se puede competir con los precios y salarios de Marruecos”, argumenta Sánchez.

La leche también tiene precios ruinosos según este representante del sector primario, “no hay ningún sector que este en buenas condiciones- señala Sánchez- nosotros no pedimos que nos den dinero como otros sectores, solo precios justos de lo que producimos y vendemos, España es un país netamente exportador y estoy convencido de que hay que incentivar de alguna manera a que la gente siga en el sector y producir con calidad y garantía sanitaria”.

La PAC también es otro de los quebraderos de cabeza del sector, “porque no actualiza los precios y el presupuesto va a ser inferior, con lo que al menos perdemos un 10%. La PAC estaba pensada para compensar la caída de precios y no lo hace, ni de lejos”.

