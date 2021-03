¿Por qué no se habla de ‘malas hierbas’? ¿Hace falta más lluvia?... Curiosidades del campo salmantino

Por San José. Lo tradicional en Salamanca es sembrar las patatas por San José. Sin embargo, ya se han sembrado las primeras en Aldealengua o Encinas. Se arriesgan al frío pero algunos de los que prefieren dar este paso lo hacen por quitar el temor a que el tiempo cambie y luego, al revés, vayan tarde. Este año se ha sembrado -aunque muy poco- por el Día de la Mujer.

¿Más agua? La respuesta de los agricultores es que de momento no. Este fin de semana salieron ya tractores para abonar, echar herbicidas, labrar... Ahora están pendientes las labores para preparar las siembras de regadío pero hay tierras con exceso de agua.

Lo que diga la hostelería. ¿Por qué el agricultor tiene este año un ojo en el cielo y el otro en la hostelería? La patata mayoritaria aquí es la variedad “agria” y se vende a la hostelería así que están pendientes de la evolución del COVID para decantarse, por el miedo a más cierres. De momento parece que se sembrará menos y optarán por maíz porque además la alternativa a la “agria” es la roja pero Portugal es su único mercado y temen que no absorba tantas. El maíz no deja de crecer: hubo 15.973 hectáreas en 2018 y en 2020, 17.137. La patata baja: en 2018, 4.504 hectáreas y en 2020, 4.128.

Eufemismos. ¿Por qué en el campo se habla de adventicias y no de malas hierbas? La razón es que en foros “verdes” les advierten que no hay buenas y malas hierbas, solo plantas deseadas y no deseadas. Este año apunta a hongos y a muchas no deseadas. Por cierto, que en esos foros tampoco gusta hablar de matadero, mejor ‘centro de transformación cárnica’.