¿Por qué en Peñaparda miran a Francia para hacer su concentración parcelaria?

Durante la Semana Santa no pudieron acudir por el cierre perimetral de Castilla y León y el proceso para tramitar la concentración parcelaria tuvo que volver a suspenderse. A algunos se les envió la documentación a Francia, pero no es fácil localizar a otros... salvo cuando vuelven al pueblo, algo que era habitual porque la mayoría mantienen allí sus casas y son fijos en vacaciones.

Entonces, el Ayuntamiento no consiguió la firma de esos residentes franceses y el proceso se paralizó. 32 años después ha vuelto a tropezar de nuevo en la misma piedra, aunque desde el Ayuntamiento que dirige Camila Bizarro (PP) esperan que sea algo temporal: Han iniciado un proceso de recogida de firmas para iniciar una concentración parcelaria particular, sufragada por el municipio y confían en que con ayuda externa, y si bien tienen el respaldo de la mayoría de propietarios que residen en el municipio, el confinamiento ha impedido al Ayuntamiento ponerse en contacto con los que viven en territorio francés.

La alcaldesa, Camila Bizarro, está convencida de que si el pueblo quiere salir adelante necesita la concentración, al menos para que no se vayan los alrededor de 15 ganaderos que viven en el pueblo y tengan relevo. “Es la pescadilla que se muerde la cola: no hay concentración porque no hay gente, pero a lo mejor no hay gente porque no hay concentración”.