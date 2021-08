Por qué el almendro se ha vuelto a poner de moda en Salamanca

El almendro está de moda porque los agricultores empiezan a ver rentabilidad en este árbol que antes se veía solo en la zona de Arribes y que ahora se extiende por otras de la provincia de Salamanca, especialmente al este.

Ahora mismo son ya 669 hectáreas las que hay en Salamanca, según los datos de la Junta de Castilla y León correspondientes a las solicitudes de la Política Agraria Común -PAC- de 2021. El siguiente frutal en número de hectáreas en Salamanca es el pistacho, con 171,44, y le sigue, ya a mucha distancia, el cerezo, que se sitúa por debajo de los 100, en concreto 93,12.

Si los agricultores optan por el almendro es, según señalan, por el precio alcanzado por las almendras en los últimos años que les permite conservar este cultivo e incluso aumentar la apuesta por él. Ahora además los mayores productores de la zona que apostó desde un primer momento por este árbol, los de Arribes, se han decantado por su cultivo en ecológico, como apuesta de futuro porque es el camino que marca la Unión Europea a través de la nueva Política Agraria Común -PAC-.

También porque al cultivarse allí en secano, no en regadío, su transición a ecológico no supone una pérdida en producción grande como, en cambio, sí ocurre en el regadío. En la zona de Arribes hay ahora una decena de agricultores con almendros en ecológico, en concreto de los municipios de Pereña, Vilvestre, Saucelle y La Fregeneda. Son unas 40 hectáreas en total y siguen así la tendencia marcada en Portugal, donde la mayoría de los productores se están decantando por el almendro ecológico. En la parte de Salamanca el principal problema está en la avanzada edad de la mayoría de los propietarios de los almendros de la zona, que no recogen una producción significativa porque no pueden atender las parcelas de la forma más adecuada.

Hay almendros en la comarca de Peñaranda y también se han plantado en Villares. El principal inconveniente es el hielo, de ahí que se apueste en esta zona por variedades que florecen más tarde.