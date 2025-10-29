Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Representantes de la Plataforma Pecuaria Bovina.  

La Plataforma Pecuaria pide a la Junta más flexibilidad en el movimiento de ganado

La veintena de colectivos ganaderos considera «muy estricta» la restricción actual adoptada como prevención frente a la dermatosis

L.G.

SALAMANCA

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:19

La Plataforma Pecuaria Bovina, creada en Salamanca e integrada por una veintena de colectivos entre asociaciones, organizaciones agrarias y ayuntamientos, ha trasladado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León la necesidad de corregir ciertas medidas adoptadas frente a la dermatosis nodular contagiosa con el fin de que sean más flexibles.

En un comunicado de prensa, recuerda que actualmente todos los desplazamientos en la comunidad pueden realizarse solo de explotación a explotación, medida considerada por este colectivo como «muy estricta» y que, asegura «está generando problemas en zonas muy limitadas sin que exista un riesgo sanitario real». Por este motivo, ha solicitado que estas restricciones se apliquen de manera zonificada y se permita agrupar animales dentro de comarcas y habilitar movimientos dentro de la misma zona, «especialmente -señala- teniendo en cuenta que en Castilla y León no se ha detectado ningún foco cercano de la enfermedad».

Además, la Plataforma exige al Ministerio de Agricultura que busque «una fórmula» para que sigan las restricciones actuales con respecto a Francia y no se pueden realizar movimientos de ganado desde ese país a España. Solicita igualmente que la dermatosis nodular contagiosa pase a ser considerada enfermedad de categoría «b», lo que permitiría, señala, implementar programas de vacunación preventiva sin necesidad de sacrificar todo el ganado de la explotación afectada.

