Planas pospone el debate sobre el tamaño de las granjas de vacuno

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pospone el debate de las granjas de vacuno, abierto con el primer borrador del Real Decreto de Ordenación de explotaciones de bovino después de que en él figurara el tope de 850 unidades de ganado mayor -UGM- y los ecologistas, a través de Greenpeace, presentaran alegaciones para que el máximo fuera de 180.

Sí ha modificado otros puntos conflictivos del primer borrador y así, a petición de la mayoría de colectivos ganaderos ha acabado con tres requisitos que desde el sector se consideraban inasumibles como son instalaciones para que todo el ganado extensivo pudiera estar bajo techo; también suprime la distancia obligatoria -de 500 metros- entre granjas de extensivo; y la obligación de realizar análisis de agua anuales también en las explotaciones de vacuno extensivo.

La Unión de Campesinos de Castilla y León -UCCL-, que ha conocido este segundo borrador aún no oficial junto al resto de colectivos de la Unión de Uniones, valora el paso dado por el Ministerio de Agricultura aunque considera que aún queda por trabajar. En concreto, y según señaló el coordinador de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, su organización agraria presentará, entre otras alegaciones realizadas a este borrador aún no oficial, que no se exija un lugar cerrado para el almacenaje de materia prima para la alimentación del ganado a las explotaciones extensivas. “Muchos no tienen naves y no le vemos sentido”, señaló Palacín.

Lo que sí ha aplazado el ministro Luis Planas es el tema más polémico del primer borrador, el relativo al tamaño de las granjas. Aquí, si bien las organizaciones agrarias y otros colectivos ganaderos no mostraron oposición a que el tope se fijara en el documento en las 850 unidades de ganado mayor -UGM- (1.400 terneros), las alegaciones del colectivo ecologista han abierto el debate porque los productores no están dispuestos a aceptar esa rebaja. En este punto no ha querido entrar aún Planas y tampoco en los requisitos medioambientales, mayores de los actuales, que se exigirá a las granjas de intensivo y que implicará la realización de inversiones en un momento en el que el campo asume un fuerte aumento de costes.