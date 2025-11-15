«Con las patatas hay pérdidas exageradas» Aún quedan en la tierra en una campaña muy tardía y sin demanda: los agricultores venden las últimas a 0,13 euros el kilo y en establecimientos comerciales suelen superar el euro

Si no nos pagan un mínimo de 20 céntimos el kilo, perdemos dinero». Lo dice Jesús Blázquez, agricultor de Cantalpino, que estos días ultima la cosecha de patatas. En su caso, estima pérdidas de entre el 15 y el 20 % «como mínimo». «Va a haber pérdidas exageradas y aún queda mucho por arrancar», explica. No entiende cómo está cobrando el agricultor patatas a 0,13-0,15 céntimos el kilo, «y al consumidor le cobran 1,98. Es vergonzoso. Además, desde la pandemia tenemos costes altísimos».

José Antonio Alonso, de Encinas de Arriba, apuró la noche del miércoles para cosechar las últimas hectáreas en previsión de lluvias. Las que dejó para el final eran las de contrato. «El año pasado, como valían, tenían prisa por llevárselas: este año, nada», dice. Y eso apunta que le perjudica para preparar las próximas siembras. «Otro problema más», dice. Mantiene que en su caso el coste por hectárea es de 9.000 euros. «Con una producción de 50.000 kilos y a 12-13 céntimos, como se ha vendido la variedad «agria», que es de las más buscadas, en esta fase final perdería 3.000 euros», explica.

«España consume 2.200.000 toneladas de patatas al año, 800.000 de Castilla y León y de Francia llegan otras 800.000», explica Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León. «Cada vez que se aumenta la superficie de siembra en Castilla y León, ocurre que bajan los precios. Así nunca seremos autosuficientes», advierte.

Esta campaña se produjo ese aumento de superficie del que habla: en patata tardía se sembraron en Salamanca 3.700 hectáreas, cuando en la pasada fueron 3.379 y en 2023, 2.733. También a nivel regional (13.655 hectáreas esta campaña y la pasada, 12.261) y nacional (19.310 y en 2024, 17.751). El precio de la patata, según el Observatorio de Castilla y León, empezó agosto en Salamanca a 23 euros los 100 kilos, y en la última semana reflejada, del 2 de noviembre, bajó hasta los 15,60. Hace un año, en cambio, el precio en agosto era de 56,91, y el medio de esa misma semana de noviembre, de 27,10.

Ahora mantienen que sale patata de Francia incluso a unos 13 céntimos el kilo en saco y en Salamanca se pueden encontrar desde 0,40 euros a granel, o incluso los 2,79. «La que les sobra, la envían», explica José Blázquez, gerente de la cooperativa Aranpino. Él tiene claro que la Ley de la Cadena Alimentaria «no funciona» y propone hacer estudios de costes en Castilla y León y fijar «un umbral de precios. Cada cuatro días se envían facturas a Hacienda: es fácil saber a cuánto se vende».

Donaciano Dujo está de acuerdo en la crítica a la Ley de la Cadena. «Por los costes, nunca podría bajar de 20 céntimos el kilo», mantiene. En relación a que son los agricultores los que firman contratos en los que aseguran cobrar por encima de esos costes, tiene claro que «si no firman el papel, no les compran la patata y no tenemos un sistema de almacenamiento». El presidente de ASAJA Castilla y León defiende que «si el agricultor se arruina, no favorece la mayor siembra para no depender de Francia. Hay que asegurar un contrato a precio digno».

Julián Palomero, almacenista, se lo toma con más resignación. «Unos años pagan bien y otros, no. Esto viene mal para todos». Advierte, además, de patatas que se almacenan ahora «y no llegan a buen fin». En relación a la gran superficie, mantiene que «se vende siempre a 1,50 a 2 euros el kilo: tienen unos gastos y en años buenos, ponen ofertas». Fuentes de supermercados aluden a la comercialización mayoritaria en malla, no a granel, lo que encarece el producto.

La patata llevaba los 3 últimos años con buenos precios: en Salamanca, 32,84 euros los 100 kilos de media en 2024; 29,91, en 2023; y 34,53, en 2022. Sin embargo, en las últimas 10 campañas hubo tres por debajo de los 13: 2021, 2020 y 2017. Esta campaña, la siembra fue tardía por las lluvias y en zonas, la producción baja en relación a otras campañas.