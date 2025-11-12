Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ganado vacuno, en una parcela de Salamanca.

Pago de 21 millones a ganaderos salmantinos del anticipo de la PAC

La Junta ordena el abono a 3.909 expedientes

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Ganaderos salmantinos reciben el anticipo de las ayudas asociadas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC), tras la orden dada por la Junta de Castilla y León para efectuar el pago. En total, 21.012.808 euros irán destinados a esta provincia, que se repartirán entre 3.909 expedientes.

Se trata del anticipo del pago asociado al ganado vacuno, ovino y caprino, tanto de carne como de leche. La normativa permite adelantar el 70% hasta el 30 de noviembre del año en curso, y posteriormente ejecutar el pago del saldo entre el 1 de diciembre y el 30 de junio de 2026.

El pasado 7 de noviembre de 2025, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicó el importe unitario provisional revisado correspondiente a la campaña 2025. Así, en el caso de la ayuda asociada para los ganaderos extensivos de vacuno de carne, se establece por este concepto una cantidad de 88,968495 euros por animal en la península; si es de raza autóctona, de 97,865345 euros.

El importe provisional revisado de la ayuda asociada para la producción sostenible de leche de oveja y cabra es de 14,419713 euros por animal en la región peninsular. En el caso de la ayuda asociada para ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne, la cuantía asciende a 16,279408 euros por ejemplar en la península.

Por su parte, el importe provisional revisado de la ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición, que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortofrutícolas, es de 11,357254 euros.

En cuanto a la ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca, el importe provisional revisado publicado por el FEGA es de 173 euros por ejemplar en el tramo 1 y de 86,5 euros en el tramo 2.

Una vez que se conozca el total de animales determinados para el cobro de las ayudas, previsto para abril de 2026, se establecerá el importe unitario definitivo, con el que se podrá realizar el segundo pago del saldo de ayudas hasta el 100%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  2. 2 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  3. 3 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  4. 4 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  5. 5 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  6. 6 Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor
  7. 7 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  8. 8 Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca tuvo que pagar 3 millones en Mónaco
  9. 9 El primer torero salmantino que se queda sin apoderado
  10. 10 Encerradas al menos 55.700 gallinas por riesgo de gripe aviar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pago de 21 millones a ganaderos salmantinos del anticipo de la PAC

Pago de 21 millones a ganaderos salmantinos del anticipo de la PAC