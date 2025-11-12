Pago de 21 millones a ganaderos salmantinos del anticipo de la PAC La Junta ordena el abono a 3.909 expedientes

Ganaderos salmantinos reciben el anticipo de las ayudas asociadas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC), tras la orden dada por la Junta de Castilla y León para efectuar el pago. En total, 21.012.808 euros irán destinados a esta provincia, que se repartirán entre 3.909 expedientes.

Se trata del anticipo del pago asociado al ganado vacuno, ovino y caprino, tanto de carne como de leche. La normativa permite adelantar el 70% hasta el 30 de noviembre del año en curso, y posteriormente ejecutar el pago del saldo entre el 1 de diciembre y el 30 de junio de 2026.

El pasado 7 de noviembre de 2025, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicó el importe unitario provisional revisado correspondiente a la campaña 2025. Así, en el caso de la ayuda asociada para los ganaderos extensivos de vacuno de carne, se establece por este concepto una cantidad de 88,968495 euros por animal en la península; si es de raza autóctona, de 97,865345 euros.

El importe provisional revisado de la ayuda asociada para la producción sostenible de leche de oveja y cabra es de 14,419713 euros por animal en la región peninsular. En el caso de la ayuda asociada para ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne, la cuantía asciende a 16,279408 euros por ejemplar en la península.

Por su parte, el importe provisional revisado de la ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición, que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortofrutícolas, es de 11,357254 euros.

En cuanto a la ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca, el importe provisional revisado publicado por el FEGA es de 173 euros por ejemplar en el tramo 1 y de 86,5 euros en el tramo 2.

Una vez que se conozca el total de animales determinados para el cobro de las ayudas, previsto para abril de 2026, se establecerá el importe unitario definitivo, con el que se podrá realizar el segundo pago del saldo de ayudas hasta el 100%.