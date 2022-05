Nueva zancadilla a la ganadería ovina con el bloqueo a la exportación de lana

De una oveja se obtienen cada año entre 2 y 2,5 kilos de la lana y si antes su venta le permitía al ganadero pagar a los esquiladores, ahora mismo supone más un problema que un alivio porque están condenados a malvenderla o a almacenarla.

Guardarla es lo que ha hecho, por ejemplo, el ganadero salmantino Ángel Rodríguez, que tiene claro que no está dispuesto a regalarla. Guarda unos 2.400 kilos por campaña, y ya lleva dos, y no cree que obtuviera más de 300 euros por cada una de ellas, por lo que esperará “a mejores tiempos”, que de momento no parecen llegar. En semanas esquilará a las ovejas y ve más próximo guardar más lana que poder venderla.

Juan Antonio Cuesta, de Macotera y uno de los laneros más reconocidos en la provincia, advierte que, al menos de momento, el precio de la lana aún es más bajo que la campaña anterior. La Lonja de Extremadura redujo durante la última semana el precio de la lana merina tipo fina, la de mayor categoría, por la que ahora según estas tablillas se paga a entre 60 y 70 céntimos el kilo, pero es que el kilo de lana de merina normal cotiza a 30-50 céntimos el kilo y la entrefina fina, la más abundante en Salamanca, a 0,10 y 0,25. Por debajo de esa calidad, que es la lana entrefina corriente, no hay ni precio.

Con la lana ha ocurrido que de tener mercado en España, con las potentes industrias textiles de Béjar o Cataluña, se pasó a tener como únicos destinos Bélgica y Bulgaria, y ahora prácticamente toda la lana va a China. Con la pandemia y la suspensión de celebraciones bajó la demanda de lana -Juan Luis Cuesta habla de caídas desde 2019 del 60%- y ahora, con el bloqueo del puerto de Shanghái por las restricciones chinas por el coronavirus, llegan hasta el 80%.

Se suspendieron celebraciones cuando comenzó la pandemia, por este motivo dejaron de fabricarse trajes, de demandarse ropa y... de venderse tanta lana. “Antes de la pandemia hacíamos entre 700.000 y 800.000 kilos de lana y ahora andamos por 250.000-300.000 y nos parece mucho: tenemos aún lana de 2019”, señala Cuesta. Las empresas laneras como la suya, que están sobre todo en Macotera, clasifican la lana por tipos en función de la calidad y saben que China quiere prácticamente solo la mejor, la de merina. La lana de las ovejas de leche es la que menos salida tiene y hay ganaderos que incluso la regalan para que se la recojan los laneros, que a su vez advierten que ahora tienen más costes, de luz o gasóil, o de fletes... incluso para el lavadero porque el de Béjar cerró y ahora solo les queda ir a Portugal.