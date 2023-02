Domingo. Elecciones al campo. Los hay que están muy implicados; los que lo ven como una fiesta de la democracia, aunque suene hortera; y también los que se ponen de lado porque creen que no va con ellos. No piensan ir a votar y creen que el domingo es un día más. Y se puede no ejercer el derecho al voto pero no es un domingo cualquiera.

Al campo le ha costado mucho llegar hasta aquí. En 1978 el entonces ministro Lamo de Espinosa consideró a las organizaciones agrarias como interlocutores sociales. Aún así llevó muchas tractoradas conseguir que la voz de los agricultores y ganaderos estuviera en las mesas de negociación con la Administración: para conocer qué política agraria iba a seguir el gobierno, matizar normativas, pedir ayudas, advertir de fallos... defender la agricultura y la ganadería, cada organización con sus matices.

Y ahora es la oportunidad de apoyar a una organización agraria o a otra, pero sobre todo se trata de que el sector mantenga esa voz o, en cambio, transmita que es suprimible y ya no tiene fuerza. Es respaldar una presencia en unos órganos de interlocución inalcanzables para otros sectores, o considerar que ya no es interesante y dar un paso atrás. Votar este domingo es participar en la democracia, influir en políticas agrarias, pero también es respaldar la labor de los agricultores y ganaderos porque es una forma más de decir que se está ahí, que es un sector vivo, con fuerza, dispuesto a dar la batalla y de defender los derechos en un momento tan delicado. Con derecho a ser tenido en cuenta.

Es posible quedarse en casa. O ir a la urna aunque sea para agradecer a la organización agraria su esfuerzo y para ayudarle, con su voto, a que tenga medios para seguir con su trabajo. Se juegan mucho las organizaciones y aún más el campo. Con una abstención alta, se autosilencia. Claro que no es un domingo cualquiera.