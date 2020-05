Ni agua ni sol... la petición nunca hecha a San Isidro de los agricultores

Los responsables de Asaja en Castilla y León ruegan este viernes a San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores, que remita la situación de pandemia que vive el país por el coronavirus y que este año hará que el sector viva la fiesta del 15 de mayo confinado con la imposibilidad de celebrar las tradicionales procesiones por las medidas preventivas delestado de alarma que prohíben las reuniones.

No obstante y según aclara la OPA, esto no impedirá que en varias capitales y localidades de las diferentes provincias los párrocos oficien misas en honor al santo con las oportunas rogativas para lograr que la cosecha, "bien planteada", llegue a buen puerto. Además de guardar un minuto de silencio en aquellas localidades en las que no se puede llevar a cabo la celebración litúrgica, caso de Salamanca capital.

A falta de un mes y medio para comenzar la cosecha y a expensas de la evolución de la meteorología, Asaja asegura que las previsiones apuntan que Castilla y León podría se aproximar casi a los 7 millones de toneladas de cereal de invierno, lo que significaría un 18 por ciento más que la media de los últimos diez años (cerca de 6 millones de toneladas).

"Una cifra en todo caso bastante superior que el año 2019, en el que la sequía redujo la producción a 5 millones de toneladas", ha recordado la OPA que ha insistido en que el mes de mayo siempre mantiene sus riesgos, "bien por altas temperaturas o por las plagas (insectos y hongos) que cada vez hacen más daño y están más extendidas".

Dicho esto, Asaja asegura que el sector agradece a San Isidro la lluvia que alimenta campos y pastos y garantiza también la campaña de riegos, con los embalses del Duero al 88 por ciento de su capacidad, pero ha expresado su preocupación por la "inestabilidad" de los mercados por culpa de la pandemia, "que ya causa un daño muy importante en producciones ganaderas y que podría trastocar también las agrícolas, incluidos los cereales, sometidos ya estos días a movimientosespeculativos".

"Este es un San Isidro inédito, puesto que, contra otros años, ya nos ha traído la lluvia antes de pedírsela", ha reconocido en concreto el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, que pedirá al patrón que el virus se controle para que haya una recuperaciónsanitaria y también para que se ponga en marcha la economía "que ya presenta síntomas de retroceso muy graves".

Dujo ha reivindicado asimismo que en los dos meses que cumple ya el estado de alarma el sector ha dado pruebas de fortaleza al seguir trabajando y garantizando el suministro alimentario, "un papelfundamental que en esta situación excepcional ha sido reconocido por la sociedad y que esperamos que en el futuro no se olvide, porque el sector agrario es básico tanto para la supervivencia en circunstancias excepcionales, como para ser motor de la recuperación económica que Castilla y León tiene que emprender desde ya".