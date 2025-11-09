Así nació el cazapolen que revolucionó la apicultura española: «Se propuso producir para los franceses y cosecharon 1.300 kilos»

Belén Hernández Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:03 Comenta Compartir

En 1958 la localidad salmantina de Valero rozaba los 700 habitantes. Jesús Sánchez era el maestro, pero desde su aula no solo instruyó a los niños del municipio, logró una revolución económica para la zona que hoy en día sirve como complemento importante para las familias de la localidad serrana y también para muchas de la comarca de la Sierra de Francia y de Las Hurdes, sin olvidar las provincias de Huelva y Málaga. Tenía tres pasiones: la apicultura, la enseñanza y el hambre por aprender. Las combinó para crear un nuevo mercado productivo hasta entonces inexistente en España: la recolección de polen con el cazapolen como elemento clave en esta historia. La Real Academia Española aún no ha incluido la palabra, aunque no cabe duda de que debería introducirla como salmantinismo. Todo comenzó cuando Don Jesús, como todavía recuerdan al protagonista en Valero, acudió a una feria a Madrid. «Allí contactó con unos productores franceses que le trasladaron la necesidad de comprar polen para comercializarlo para consumo humano en Francia», explica Cecilio Redondo, único descendiente que sigue dedicado a la apicultura junto con su prima Amalia Andrés.

Jesús Sánchez conocía muy bien el producto, ya que su familia era una de las pocas de Valero que tenía colmenas. «Era un fanático, un fanático total de la apicultura», recuerda Cecilio, perteneciente a la saga de apicultores que se remonta al menos a 1908. Consciente de la oportunidad que suponía añadir el polen a las cosechas de miel que se obtenían en aquella época e influenciado por la idea que le había planteado el productor francés, nada más llegar a Valero habló con su hermano Francisco. Junto al cura, Fernando Marcos, y el carpintero del pueblo idearon un mecanismo para atrapar las bolas de polen que las abejas transportan en sus patas. «No existía una herramienta para recolectarlas, entonces crearon una caja de madera con una placa a la que hicieron agujeros». El propósito era que las abejas pasaran por unos orificios tan estrechos que las bolas de polen quedaran fuera, cayendo a un cajón. Aquellos primeros cazapolen cortaban las alas y las patas a muchas abejas, pero en la primera temporada fueron capaces de cosechar cerca de 1.300 kilos. «Mi tío se reunió con los 18 apicultores que había entonces en Valero y les propuso producir para los franceses», relata Cecilio.

Hasta los 300.000 kilos

No cabe duda de que aquella primera temporada de polen fue un éxito, aunque con una cosecha prácticamente simbólica si se compara con los más de 300.000 kilos que cosechan hoy en día los apicultores salmantinos de promedio al año. «La gente fue viendo lo que era la producción y fueron comprando colmenas de la zona de Levante para destinarlas a la recolección de polen en Salamanca», continúa Cecilio. Don Jesús se convirtió en comercial de la firma «Melitat», incluso llegó a construir un almacén en el pueblo para convertirlo en centro de recepción del producto. Hoy en día los profesionales utilizan secadores específicos para deshidratar el polen como proceso de conservación, los cazapolen son más grandes, con cajones de mayor capacidad y rejillas más respetuosas con las abejas, pero la esencia es la misma.

«Cuando empezamos 'a pegar' con el polen se secaba a mano y al sol», recuerda Cecilio. Don Jesús era el único comprador de polen, que los apicultores entregaban en julio, agosto y septiembre. «En aquella época empleaba a mujeres del pueblo para enviar las cosechas limpias», recuerda Carlos Gómez, apicultor de la localidad serrana vinculado a la profesión desde niño. Cuando llegó la década de los 60 el cazapolen y las lonas de polen secándose al sol ya eran familiares en Valero y empezaban a extenderse por la comarca.

Daniel Andrés, quinta generación de productores, aún conserva uno de aquellos primeros elementos formado por tablas toscas clavadas con puntas y con una chapa agujereada que se extraía por un lateral. Aunque ahora las colmenas están en cajas de madera tipo layen, hace 70 años el corcho era el elemento básico. Por eso, en aquellos primeros cazapolen las abejas entraban por la parte de abajo del corcho. Allí se atrapaban los granos justo antes de entrar en la colonia. Hoy en día se sujetan en uno de los laterales de las cajas, colgados de alcayatas. El manejo y la recolección es más fácil, igual que el resto de las facetas de la apicultura. «Mi abuelo llevaba las colmenas en cargas de ocho corchos en mulos hasta la finca de Llen, que está cerca de vecinos y Frades. También a Matilla de los Caños», cuenta Daniel, que continúa con la saga de colmeneros con su propia explotación. Antes de que la apicultura se desarrollara en Salamanca, con epicentro en la Sierra de las Quilamas, los productores de la zona recurrían al entorno más próximo. Después la trashumancia se transformó con la introducción de vehículos pesados y hoy el área de acción para cosechar polen se extiende desde Portugal a Extremadura y Andalucía.