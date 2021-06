Miedos y previsiones de la campaña de la cereza en Salamanca

El pedrisco que se ha cebado en amplias zonas de Castilla y León ha afectado también a la provincia de Salamanca, aunque en zonas más concentradas. La de Pinedas, en concreto, ha sido la más afectada ya que sufrió el pasado lunes los efectos de una impresionante tormenta que en otros lugares fue de agua, mientras que allí fue granizo.

Quedaron dañadas las producciones de cereza y ciruela, los melocotoneros y los huertos familiares, además de las vides, que están en fase de desarrollo ahora e incluso una plantación de pistachos, según explican agricultores de la localidad. En otras zonas llovió, pero sin granizo y sin una intensidad que dañara la cereza, un fruto que se encuentra en plena campaña.

“Ha caído mucha agua, pero granizo no, y no lo queremos. A la cereza no le ha hecho nada. Estamos cortando a pleno rendimiento y sin problema. Hay mucha calidad y el sábado empezamos con la de industria”, señala el presidente de la cooperativa de Sotoserrano, Joaquín Camaces, mostrando cierto optimismo respecto a la campaña. Y es que, además, los precios acompañan también. Son un poco menores a los de 2020, pero para la situación general no están mal: “Pueden oscilar desde los 0,30 euros de la cereza de calibre 22 a los 2,80 de la 30 o 32”, añade. Se da la circunstancia de que este año están saliendo bastantes cerezas de calibres altos, a partir de 24-26 para arriba y eso es lo que demanda el mercado, concluye Camaces.