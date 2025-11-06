«Ahora voy con miedo a ver a las vacas por culpa de los buitres»

Susana Magdaleno Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

Maite Martín es ganadera vocacional, con unas 500 ovejas de leche en Valderrodrigo y vacas. Está acostumbrada a trabajar sin días de descanso, pero reconoce que no está preparada para convivir con los buitres en su explotación ganadera, el zorro o los meloncillos. Hace unos meses estos últimos le comieron una oreja y el rabo a un ternerita, que a los tres días murió de infecciones. La semana pasada lo que perdió fue a una vaca y a su ternero por los buitres.

Maite explica que cuando llegó a su explotación se encontró con medio centenar de buitres posados sobre la vaca, que estaba pariendo y cree que tuvo dificultades en el parto. Tocó la bocina para espantarlos y cuando consiguió que se fueran -»no había forma de que se quitaran», explica- sacó al ternero, pero ya no pudo hacer nada por la vaca, que murió poco después. La ternerita tenía sangre pero no pudo alcanzar a ver la procedencia, aunque sospechaba que pudiera tener heridas por los picotazos. Así fue y murió al día siguiente.

No hay indemnizaciones por hechos así y Maite reconoce que el dinero, además con el precio que tiene ahora el vacuno, es importante. «Pero lo es más la pena -explica-. Del dinero te acuerdas cuando vas a vender, pero cuando van a parir no estás contando con que acaben así».

La ganadera explica que ver buitres es ya algo habitual en su zona y está convencida de que le han matado ovejas. «Lo que pasa es que las ves ahora y al día siguiente lo que te encuentras es ya el esqueleto», explica.

Al día siguiente de verlos posados sobre la vaca y el ternero, no había apenas buitres. «Alguno quedaba por allí posado, pero luego no los he vuelto a ver». Sí suelen acudir al lugar donde pone los cadáveres de ganado a la espera de la llegada del camión de recogida. Cuenta que se posan en el tejado de la nave a esperar. «Una vez comieron una vaca que estaba encima del remolque y eso antes nunca lo hacían porque les daba miedo», señala. «Como ganadera sientes miedo. Ahora voy con miedo a ver a las vacas, a la tropa, por culpa de lo buitres. Hay otra a punto de parir y vas con la idea de poder encontrarte el mismo cuadro. No te queda otra que pensar que lo que tenga que ser, será. Lo que no puedo hacer es irme a vivir con ellas», reflexiona en voz alta.

Ampliar La vaca que murió.

Maite denunció a la Junta de Castilla y León lo ocurrido, y un agente medioambiental visitó la explotación. No hay indemnización para estos casos, pero Maite lo que quiere es que sepa lo que está ocurriendo. «En la zona esto debe de ser bastante habitual», advierte. Como solución, lo que pide es que puedan volver a dejarse animales en el campo para que los buitres tengan comida, que cree que es lo que les falta ahora, de ahí que estén tan pendientes de vacas y de ovejas a punto de parir. «Supongo que si dejaran los cadáveres en el campo, como antes, volverían a ser carroñeros sin necesidad de atacar», señala. Reconoce que con poca esperanza de que eso ocurra, cruza los dedos para que no le vuelva a pasar.