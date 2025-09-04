El Mesón de Gonzalo rinde homenaje al campo con un showcooking en Salamaq

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:26 Compartir

En el marco de las actividades de la Feria Salamaq, uno de los eventos más importantes para el sector agropecuario, el Mesón de Gonzalo ha ofrecido un showcooking en la carpa ganadera, en colaboración con la Asociación Nacional de Criadores de Raza Morucha y la Asociación Nacional de Criadores de Raza Retinta, con el objetivo de apoyar al sector primario y promocionar la cocina local.

El chef ejecutivo de Mesón de Gonzalo, Jesús Colorado, ha presentado dos elaboraciones que ponen en valor la excelencia de las razas autóctonas Morucha y Retinta: Albóndiga de Morucha con cremoso de foie y Mollete de roast beef de Retinta con cebolla encurtida. «Es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la calidad del producto local y con la difusión del patrimonio gastronómico de Salamanca y su entorno», señala el empresario Gonzalo Sendín e insiste en la importancia de apoyar al campo tras los duros meses vividos por agricultores y ganaderos. «Necesitan más que nunca de nosotros. Es un sector fundamental para nuestro día a día. Es un sector clave, estratégico y con el que tenemos una especial sensibilidad», subraya. La gran afluencia de público confirmó el interés que despierta esta unión entre tradición, innovación y producto de kilómetro cero, aunque no todas las personas pudieron acceder por el aforo limitado.

Sendín destaca además que participar en Salamaq supone una oportunidad única para visibilizar la calidad del sector primario y su papel esencial en la alta cocina. «Es la segunda ocasión que cocinamos en Salamaq. Ha acudido mucha gente y es un gran escaparate», señala, convencido de que este tipo de iniciativas refuerzan la conexión entre productores, restauradores y consumidores.

Con una trayectoria de 79 años apoyando al campo, el Mesón de Gonzalo reafirma en cada acción su compromiso con la excelencia. «Es fundamental que lo hagamos porque es de donde nos nutrimos, de donde sale la materia prima. Si queremos dar la excelencia en nuestro restaurante, ésta debe venir de todos los sectores», concluye Sendín.