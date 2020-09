“Mas test y mucho mejor trazado”. Las recetas del catedrático Christian Gortázar para mejorar la gestión de la pandemia

Veterinario, investigador muy conocido en Salamanca por sus estudios sobre tuberculosis y fauna, es uno de los 5 integrantes del prestigioso grupo de seguimiento del coronavirus creado por la Organización Colegial Veterinaria.

–¿Es ahora recomendable realizar PCR masivas? ¿Por qué?

–Es necesario tener objetivos claros y, además, capacidad de respuesta a la vista de los resultados. Los test PCR aleatorios realizados en algunos barrios de Madrid me parecen muy informativos: 2% de positivos, hasta casi un 4% en distritos como Usera... eso indica una circulación bastante amplia del virus, es información muy valiosa. Ojalá tuviésemos información así de todas partes, y con repeticiones periódicas, mensuales por ejemplo. Pero no lo tenemos, no hay una estrategia seria de muestreo para conocer realmente cuál es la circulación no evidente del virus. La epidemiología con mayúsculas sigue fallando. Cada vez que se detecta un positivo, sea por muestreo aleatorio, por presentar síntomas o por trazado, será necesario realizar test igualmente a sus contactos. Eso hay que tenerlo previsto, disponer de suficientes rastreadores, y de capacidad para aislar rápidamente y realizar pruebas inmediatamente a todos los contactos posibles. Si se hace bien, se puede ir por delante del virus.

-Si la PCR es negativa, ¿es útil una segunda prueba a los 10 días?

-Un positivo (a PCR) es una persona que presenta ARN del virus en sus vías respiratorias altas, por tanto, alguien que posiblemente pueda contagiar y que, probablemente, haya podido contagiar a sus contactos durante varios días antes del resultado de la PCR. Pongamos un ejemplo: una persona siente molestias compatibles con COVID-19 y acude al centro de salud. Le toman una muestra y, a los 2 días, le informan de su prueba PCR es positiva. Esa persona seguramente se infectó mucho antes de desarrollar los primeros signos, y ya pudo contagiar a otras personas días antes de notar esos primeros signos. Habrá recibido su resultado PCR positivo a los 4-6 días de empezar a resultar contagioso, y seguirá siéndolo varios días si los signos remiten, o durante más tiempo si la enfermedad se agrava. Hacer una segunda PCR es informativo, pero no imprescindible si los signos han remitido y ha pasado suficiente tiempo. Lo importante es hacerles rápidamente la prueba a todos sus contactos, y ponerlos en aislamiento inmediatamente.

-¿Considera que el virus es igual de agresivo que en marzo?

-Tema espinoso, pero me inclino a pensar que no. Existen evidencias de que hay variantes del SARS-CoV2 cuya infección cursa con menor severidad. Por otra parte, la proporción de pacientes hospitalizados y en UVI es mucho menor ahora. Es verdad que, en parte, esto se explica porque hacemos más PCR e identificamos más asintomáticos, pero aun así.

-¿Qué echa de menos hacer que no se esté haciendo?

-Adelantarnos al virus, no ir siempre por detrás. Somos de los países de nuestro entorno que menos PCR realizan (11 test por contagiado, frente a 36 en Francia, 61 en Italia o 122 en Alemania), y de los que menos esfuerzo de trazado de contactos realizamos.

-¿Qué explicación le ve a que en Salamanca estemos peor que en la mayoría de Castilla y León?

-Desconozco el caso particular de Salamanca, pero los repuntes de infección son cíclicos, un mes le toca a Salamanca y otro será otra ciudad. Lo importante es observar que, igual que la onda sube, termina bajando, y que ni en el peor momento nos estamos acercando a la situación de marzo y abril. Seamos sensatos: cautela, pero sin alarmismo.

-¿Y que España esté peor que otros países?

-Porque vamos por detrás del virus en lugar de adelantarnos a él. Para adelantarnos la receta consiste en muchos más test y mucho mejor trazado, y vamos mal en ambos indicadores. España nunca ha utilizado al 100% su capacidad para pruebas, y es de los países con peor esfuerzo de trazado entre los de nuestro entorno.

-¿Le preocupa la vuelta al trabajo en los mataderos? ¿Es útil haber hecho PCR a los trabajadores a la vuelta de las vacaciones?

-La pregunta es cuántas veces se va a repetir la PCR a cada trabajador. La vuelta al trabajo en los mataderos no me preocupa más que algunas otras actividades. Hay que prestar atención a todos los locales cerrados, poco ventilados, y sabemos que algunas industrias del sector agroganadero presentan mayores riesgos. Pero también es verdad que industrias tan modernas como los mataderos españoles tienen una gestión muy profesional. Todo es manejable si se dispone de buenos planes de contingencia.

-¿Están contando ya las comunidades y el Gobierno con los veterinarios en la lucha frente al COVID?

-La regla general es que no, y desde luego nada desde el Gobierno de España, a pesar de las repetidas ofertas de la Organización Colegial Veterinaria. Afortunadamente, una vez más, Castilla y León es una de las honrosas excepciones.