Mario Sáenz de Buruaga (biólogo): “La ganadería extensiva no tiene otra que compartir espacio con el lobo”

Es la referencia en población de lobo como director científico del censo nacional en Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco y autor de “Lobos. Población de Castilla y León. Situación en España”.

–¿Necesitaba el lobo entrar en el listado de especies protegidas?

–Los criterios para que una especie se integre en un listado de este tipo atienden fundamentalmente a que su estado de conservación esté comprometido. No es el caso del lobo en casi toda su área de distribución continua en España, esto es, desde Galicia a Cantabria y hasta Ávila y Segovia, ambas incluidas. Creo que su inclusión en el Listado atiende a aspectos ajenos a su actual estatus.

–Si entra en el Catálogo, como pide Ascel, ¿qué puede significar para la especie y el ganadero?

–Entre el Listado donde ha sido incluido y el Catálogo, la diferencia más relevante es que en este último, no existe la gatera que denuncian quienes creen que se corre riesgo de que las comunidades autónomas puedan, para controlar al lobo, acogerse con excesivo hábito a las excepciones contempladas en el Listado. Y en esto les entiendo ya que la Orden Ministerial crea inseguridad jurídica e inseguridad administrativa. Un despropósito para todos, vamos.

–Uno de los argumentos de quienes defienden la orden es el de que la caza impide la expansión de la especie, ¿lo ve así?

–Se cae por su propio peso esta afirmación. ¿Cómo si no explicar que en regiones donde se caza o controla la especie (las cuatro que aglutinan el 97% de las manadas), el incremento demográfico esté en torno al 15-20%? Siempre he dicho que no me apunto a eso de que la caza del lobo es una aliada de su conservación pero decir que la caza que se ha abordado desde nuestra normativa impide la expansión, es un argumento que se entronca más con el hecho de estar realmente en contra de la caza en sí.

–También defienden que la presencia del lobo en Salamanca ha aumentado pero que no ha llegado a establecerse más, por el control de población. ¿Está de acuerdo? ¿Qué criterio cree que debería seguirse para determinar el animal a eliminar en el caso de que fuera una manada problemática y no un lobo solitario?

–En buena parte de Salamanca, la estructura de bosque “hueco”, dehesas abiertas con poco o nulo sustrato arbustivo o herbáceo, no es un hábitat muy apropiado para la especie. Eso sí, el lobo tiene una gran capacidad de adaptación a condiciones muy diversas. Que yo sepa, el control de lobos en esta provincia ha sido rarísimo. Y es un control que siendo al sur del Duero debe en su caso hacerse por criterios excepcionales tal como marca la Directiva Hábitat.

–¿Cómo ha podido crecer tanto el lobo en Ávila y a un ritmo más lento en Salamanca?

–Porque las condiciones de hábitat y alimento en Ávila son muy idóneas.

–Otra situación que sorprende, ¿qué explicación puede tener que haya lobo en Asturias y en Cantabria y en cambio apenas exista en el País Vasco?

–La expansión hacia el nordeste y hacia el sistema Ibérico (Soria, Burgos, La Rioja) va muy lenta y a modo de muelle de ida y vuelta: hay lobos pero su arraigo está costando. Creo que el furtivismo tiene algo que ver. Lo que hay que hacer es denunciar cualquier captura de lobo ilegal de la que se tenga constancia.

–¿Coincide con la Junta en que el lobo está en expansión? ¿Hay estudios que lo confirmen? ¿Hacia dónde crece?

–Está claro que la expansión se ha consolidado hacia el sur de la comunidad (Segovia y Ávila sobre todo, llegando a Madrid). El último censo y el seguimiento que se hace desde la iniciativa Infolobo, no permiten duda alguna al respecto. No entiendo por qué no celebrar, desde el punto de vista de la conservación, que al lobo le va bien en gran parte del enorme territorio que ya ocupa y que sin embargo muchos transiten con el argumento de que estamos ante una especie amenazada.

–Si no se caza el lobo en Zamora, ¿vendrá a Salamanca? Si no se caza el lobo en Zamora ni se hacen controles en Salamanca, ¿es de los convencidos de que llegará a Madrid, Toledo... Aragón, Cataluña y otras zonas donde ahora o no existe o su presencia no es significativa?

–La dispersión y la retracción de esta especie no atiende a patrones fijos. No se puede prever con finura los movimientos de la especie en función de si se caza o no. La presencia del lobo en Madrid (impensable hace solo 10-15 años) ilustra de que el lobo busca y se queda en lugares adecuados. Es lógico pensar que Pirineos y Sistema Ibérico alberguen más lobos en el futuro; hay sitio para ello. Pero si metemos a la especie en la vitrina, las cosas siempre se complican para todos, también desde luego para el lobo.

–¿Dónde hay lobo puede permanecer el ganado extensivo teniendo en cuenta que el vacuno no se puede encerrar por la noche?

–La ganadería extensiva no tiene otra que compartir espacio y tiempo con el lobo. Y para ello se trata de que nadie se enroque en las iniciativas que den lugar a la prevención, a la indemnización y al control en su caso cuando este último no pone en riesgo la conservación.

–¿Un mastín es garantía de éxito frente al lobo?

–Los mastines son una gran ayuda, nunca la solución completa para todos los rebaños y todos los tipos de ganado que hay en el monte pero sí, una ayuda a aplicar. Soy defensor de los mastines desde hace 30 años. Y ahora hay que lidiar con el sector de senderistas, seteros, bicicletas de montaña... que protestan a menudo por encontrarse con mastines. Nunca hay algo que guste a todos. Por eso, tomar medidas drásticas en ningún frente no suele ser buena cosa.

–En el borrador inicial del Plan Estratégico el Gobierno hablaba del cruce de lobo ibérico e italiano ¿tiene sentido?

–Las decisiones que se puedan tomar ante posibles hibridaciones de la subespecie italiana, que llega desde Francia al nordeste ibérico, deberán ser respaldadas con criterio científico. Hoy por hoy no es un problema y quizá nunca lo sea.

–¿Qué debería incluir a su entender la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España?

–La Estrategia debiera aprobarse mucho antes de haber abordado la inclusión de la especie en el Listado. Es anómalo lo contrario. Que el lobo pase al LESPRE con los votos a favor de Canarias, Melilla, Baleares... y con los votos en contra de las cuatro regiones (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) que albergan la práctica totalidad de los lobos en España, es sencillamente inaudito, torpe y de un desprecio absoluto a la mismas desde el Gobierno de la nación. Ponerse ahora a redactar la Estrategia suena muy raro. ¿Es razonable tomar la decisión estratégica que se ha tomado y luego ponerse a redactar una Estrategia? Ya digo, inédito.