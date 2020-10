‘Margarita’, la burrita que te ara la huerta y te lleva en carro en Peñaparda

Juan está convencido de que hizo una gran compra cuando encontró a “Margarita”, una burrita de ahora seis años que venía a sustituir a un burro que se le había muerto. Antes siempre había tenido dos animales para tirar de su carro.

El dueño, ahora de 73 años, no tenía la más mínima duda de que necesita a “Margarita” para garantizarse su modo de vida actual, que por nada del mundo quiere perder. Se trataba de seguir arando la parcelita -y para eso necesitaba un burro- y también mantener una forma de desplazamiento tan peculiar como el viaje en carro en hierro con ruedas de neumático. “Margarita” por eso es el presente y es el futuro para Juan, que reconoce que dada su edad y la de su burrita no se plantea tener que comprar ya ningún animal más de trabajo. Otros buscan coche nuevo y Juan sabía que de lo que no podía prescindir era de burro.

Con ella su mujer, María Mateos, y él están encantados. “Casi contesta”, dice, y recuerda el paso por su casa de otros burritos como “Paloma”, “Palomo”...”Tuvimos muchos”, dice.

En el pueblo ya solo quedan otros dos agricultores con carro, pero hace 20 años en Peñaparda había casi 50 como el de Juan, de esos de rueda de neumático que un herrero de Navasfrías copió a los portugueses.

Con la llegada de esos carros se cambiaron las vacas por burros en el pueblo y Peñaparda comenzó a vivir los viajes de familia sobre ruedas de neumáticos, que les encantaban de los vecinos portugueses: alcanzan los 10 kilómetros por hora si el burro tira. Y los vecinos no volvieron a echar de menos a las vacas “que araban mejor -cuenta Juan- pero son menos tranquilas”.

Él está contento porque encontró a “Margarita” y ahora no es fácil “porque casi no quedan”; consiguió domarla para que llevara el arado, lo que también es complicado; y gracias a ella trabaja una parcelita irregular, de esas que solo admiten un tractor pequeño, que ya no compensa comprar. “Aramos ya el cachito para nuestro arreglo”, cuentan. Con el carro recogen también la leña. Si les hacen fotos, encantados. Están orgullosos de su “Margarita”, de su arado y de su carro.