MAGUISA: motor de innovación y proyección en Guijuelo

MAGUISA se ha consolidado como uno de los mataderos de referencia en el sector del cerdo ibérico en la provincia de Salamanca. Desde su fundación en 1979, la compañía ha sabido crecer con paso firme gracias a una visión empresarial centrada en la excelencia, la innovación y la capacidad de adaptarse a las necesidades de un mercado en continua evolución.

El prestigio de este matadero guijuelense trasciende nuestras fronteras: actualmente exporta a más de treinta países, donde sus productos ibéricos gozan de reconocimiento por su calidad y autenticidad. Este posicionamiento internacional es fruto de una estrategia que combina experiencia, modernización constante y un profundo conocimiento del sector.

Su evolución también se refleja en las instalaciones y servicios que ofrece. A la sala de despiece y al matadero de cerdo ibérico se suma una destacada planta de fundición de grasa, con la que se obtiene la manteca de cerdo, ingrediente de gran valor tanto en la industria alimentaria como en la cosmética.

El gran salto de MAGUISA se ha materializado este mismo año con la puesta en marcha de su proyecto de ampliación. La nueva infraestructura, ya plenamente operativa, incorpora un secadero de jamones propio que permite completar de manera integral los procesos de salazón y curación. Este avance convierte a la empresa en un complejo de referencia dentro de Guijuelo y abre una etapa de proyección ilusionante para el futuro de la marca.

Con ello, MAGUISA refuerza su capacidad de exportación y abre las puertas de nuevos mercados, mientras consolida la calidad que distingue a sus productos.

A esta apuesta se suma el lanzamiento de su línea premium, Maguisa Gold, y el desarrollo de espacios destinados al deshuese, envasado y corte a cuchillo, servicios cada vez más demandados en el mercado ibérico.

