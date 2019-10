Los vecinos de San Pedro de Rozados hablan sobre la polémica macrogranja de cerdos

Hay incluso quien tiene miedo a que su instalación acabe pasando factura al futuro del municipio. “Con los olores que pueden dejar 7.500 cerdos, y ya no te digo 12.000 si hace todas las granjas, no va a haber quien pare”, afirma Gaspar García que añade: “Al final conseguirán que el pueblo se quede vacío. Desde luego que preferiríamos que no lo hicieran, al menos no tantos”.

Entre los vecinos también preocupa que la localidad es paso de peregrinos que realizan el Camino de Santiago.“Si lo construyen y no huele por mi no hay problema, pero si huele a ver quién va a venir a alojarse aquí”, asegura Mari Carmen de la Iglesia, propietaria de un albergue.