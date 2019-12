Los vecinos de este pueblo salmantino salen a la calle para impedir la construcción de ‘macrogranjas’ de cerdos

Esta petición nace de la preocupación con la que ven el proyecto, que ya cuenta con autorización medio ambiental de la Junta de Castilla y León, para la construcción de cuatro granjas de cerdos en la localidad y que está previsto que acojan a un total de 12.000 cerdos. La medida no salió adelante con el voto en contra del equipo de Gobierno del PP que tuvo que usar el voto de calidad del alcalde, al presidir la sesión el primer teniente de Alcalde, José Luis García, y estar empatados a tres votos los dos grupos municipales. Los vecinos arreciaron con sus protestas y acusaron de “vendidos” a los integrantes del equipo de Gobierno. El alcalde, Lucio Rodríguez excusó su presencia por un viaje urgente.

La reclamación estaba firmada por 279 personas, (algunas empadronadas y otras no). Cabe recordar que el municipio tiene menos de 300 vecinos.

Entre insultos, gritos de “alcalde, no más marranos”, y amenazas de desalojo, se desarrolló la sesión plenaria de la localidad en la que el grupo político socialista, en la oposición en el municipio, presentó una petición buscando que el Consistorio de San Pedro de Rozados “impida la instalación de macrogranjas de cerdos en la localidad” , además de realizar una modificación de las Normas Urbanísticas para limitar este tipo de instalaciones.

PP y PSOE acordaron completar la nueva ordenanza para regular la actividad ganadera intensiva porcino

José Luis García aseguró que la tramitación “no depende de la libre voluntad de la Administración Pública. No está en manos del Ayuntamiento otorgar o no la licencia de la macrogranja. Estamos obligados a seguir la legislación y si la documentación es correcta no somos libres de negar las licencias”. Los ediles dejaron sobre la mesa, para estudiarla con los técnicos, la otra propuesta vinculada con el tema que es tener una ordenanza completa para regular las actividades ganaderas intensivas porcinas y que había presentado el equipo de Gobierno. La oposición solicitó que la regulación recogida sea más amplia e incluya régimen de sanciones económicas. El equipo de Gobierno anunció que convocará una asamblea vecinal para explicar toda la tramitación realizada.