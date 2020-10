Los pueblos salmantinos donde hay más de cien vacas por vecino

En Garcirrey la situación es semejante -allí con más vacas, 6.901, y también con más vecinos empadronados (61)- y algo similar ocurre en Espadaña, donde los 31 habitantes “disfrutan” del paisaje de 3.222 vacas. Los tres superan las 100 vacas por habitante -en Gejuelo los vecinos “tocarían” a casi 143 para cada uno si hubiera un reparto proporcional- gracias a un amplio término que permite que haya fincas grandes pero ahora la mayoría atendidas por una sola persona. A diferencia de lo que ocurre con el ganado ovino, el vacuno no fija población porque no es tan esclavo y en estas localidades, como ocurre en otras con un alto censo de vacuno, el ganadero o el trabajador va y viene desde su lugar de residencia, sin necesidad de vivir en la propia finca. Gran parte de los propietarios de esas fincas viven en Madrid.

Vive en una finca, Alcornocal, en el término de Garcirrey, desde hace 38 años y tiene 63. Luis González está convencido de que su generación será la última que viva en ellas, salvo que venga, dice, “gente de otros países, que son los únicos que se están adaptando”. “¿Por qué estoy tan seguro de que seremos los últimos? Porque aquí colegio no hay, tampoco hay transporte escolar y la gente se empadrona allá donde esté el colegio para sus hijos. Además en la finca no hay internet porque no tenemos cobertura y si quiero hablar por el móvil, me tengo que salir a la calle. Esto ahora la gente no lo quiere”.

Él sí porque está hecho a ello y también porque su pueblo, que es Santa María de Sando, está a solo 10 kilómetros de la finca. “Dormirán en otro sitio y vendrán solo aquí a trabajar”, dice.

Además, explica que ahora el trabajo en las fincas es mucho más llevadero que antes. En donde trabajan se encargan de cuidar 225 vacas otro trabajador y él. “La media -explica- suele ser la de un trabajador para 120 o 130 vacas”. “Está todo mucho más mecanizado que antes, es más llevadero y, además, ahora mismo una finca no da para contratar a más trabajadores con el precio que tiene la carne y los terneros: El rendimiento es muy justo y la vida nos dan las subvenciones”.

Luis está feliz porque el pasado jueves una vaca parió dos terneros y un día después, otra. Es de esos que, pese a todo, disfruta con el campo.