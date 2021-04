Los productores de cereza esperan una campaña con más producción y mejor calidad

La segunda primavera marcada por la crisis sanitaria del coronavirus ha llegado con mejores perspectivas para los productores de cereza, que han visto cómo las lluvias caídas hasta el momento han sido beneficiosas para los cerezos y no se han producido heladas que pongan en riesgo la producción.

Quedan aún bastantes semanas de maduración, aunque las perspectivas en cuanto a producción y calidad son bastante mejores que las del año pasado. Así lo explica Joaquín Camaces, presidente de la cooperativa de Sotoserrano: “De momento no ha helado, ahora el agua le viene bien, ha llovido más temprano que el año pasado y viene mejor, con mucha más cereza”. Se espera la llegada de la cereza más temprana para el 10 de mayo, de modo que quedan aún varias semanas de espera. En ese tiempo puede llover, puede haber tormentas y diferentes problemas, aunque, al menos este año, los productores han podido acudir a sus fincas a aplicar los tratamientos necesarios en cada momento sin las limitaciones que hubo el año pasado y que tantas quejas provocaron en la Sierra. Como consecuencia de aquellas restricciones, mucha de la cereza temprana se echó a perder y quedó en los árboles (frutos rajados o llenos de hongos). También hubo fincas de propietarios que no viven en la zona y que tampoco pudieron recogerse a su debido momento. Por eso, las perspectivas son mejores, aunque Camaces no se olvida de los problemas que puede haber en el mercado. Y es que, como explica, la situación económica general, tanto en España como en el extranjero, es mala y ese hecho puede repercutir en la cereza.

Los precios oscilaron bastante durante la pasada campaña. La última semana de mayo eran buenos, cuando la cereza del calibre 22 se pagaba a un euro y la del calibre 30 a 3,20 euros. En junio bajó. Aún es pronto ahora para saber qué puede pasar.

En el Valle del Jerte, la campaña comenzó de forma oficial el miércoles pasado y, como señala la Denominación, lo ha hecho con muchas esperanzas. Así esperan los productores que sea en la provincia de Salamanca, donde los productores acumulan varios años de malas producciones (media cosecha en 2019 o peor en 2020).