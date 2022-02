Los mataderos sacrifican un 6% más de cerdo de bellota

“Se está sacrificando mucho y se prevé que la campaña finalice antes que otros años”. Así resume un industrial de Guijuelo la actividad en la campaña de sacrificio de bellota, que se encuentra en el mes más intenso y, sobre todo, en este 2022 en el que se están matando, al menos por el momento, hasta un 6,5% más de animales que la campaña anterior. Así, en la primera semana de febrero de 2021, se sacrificaron 131.941 animales aptos, mientras que en esta primera semana de febrero de 2022 las canales aptas han sido 140.599; una tendencia que ya se dejaba notar en enero pero que ha sido más amplia incluso en este mes.

Las estimaciones de asociaciones e industriales apuntaban a una bajada en los sacrificios de un 15% a un 20% sobre el año anterior, pero hasta mediados de febrero no ha sucedido y se produce el efecto contrario, aunque puede que la campaña acabe antes de lo habitual y sea entonces cuando se pueda calcular ese descenso. Así lo explica el industrial de Guijuelo Bernardo Hernández: “Todas las asociaciones y registros preveían que iba a haber unos 50.000 cerdos menos de bellota y todavía no es seguro. Se está matando muchísimo, principalmente porque es un año de calidad, de muchísima bellota, el cerdo ha engordado mucho y la capacidad ha disminuido por la covid, y en Andalucía y Extremadura ha habido algunos que han tenido que cerrar temporalmente unos días por imposibilidad de sacrificio”. Hernández confirma la información publicada por LA GACETA dos semanas atrás cuando ya se hablaba de que los cerdos llegaban este año al matadero con hasta cinco kilos más en canal y había que sacrificarlos lo antes posible para que pudieran ser calificados dentro de la Norma.

Ha sido una muy buena montanera, pero fundamentalmente de encina ya que, como añade Hernández, “este año no hay bellota de alcornoque, que es más tardía y da más recorrido al engorde de cerdo durante el mes de marzo e incluso abril. No ha habido prácticamente en Extremadura, en la Sierra Norte de Sevilla y Portugal con lo que el cerdo se adelanta”. Por tanto, en marzo no habrá tantos cerdos para matar y será entonces cuando se note la bajada de sacrificios con respecto a otros años. De hecho, se prevé que a finales de febrero esté sacrificado el 90% de la bellota.

“Los ganaderos han quedado satisfechos con el precio de venta de los cerdos, que se ha incrementado mucho y la industria tiene la inquietud de que esos precios, que sabemos que son altos, trasladarlos al mercado y confiamos en que se vaya recuperando el consumo y la valoración del jamón en los próximos meses”, señala el industrial. Los precios en lonja han crecido; así lo señalan, ya que en el caso de la bellota 100% ibérico, del año pasado a ahora, se ha incrementado el precio en torno a un euro, al igual que en el 75% y 50%.

El industrial encuentra otro problema que, sin ser grave, no tiene visos de solución a corto plazo y es el caso del cerdo de cebo de campo del que se está sacrificando muy pocas cabezas: “Se observa que el cerdo de campo ha disminuido la producción, quizá por los precios, por el encarecimiento brutal de los cereales, que hace muy costoso engordar los animales y no existe una valoración en el mercado de los productos acorde a esa mejor calidad que tiene el cebo de campo respecto a la del cebo. Un problema leve del sector que no tiene tendencia a aumentar la producción. Es una pena porque deja vacía la horquilla entre bellota y cebo”. Así lo reflejan los datos ofrecidos por los mataderos cuando en la primera semana de febrero de este año se mataron apenas 6.391 cerdos de cebo de campo y 42.856 animales de cebo.