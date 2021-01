Los mataderos, a pleno rendimiento para sacrificar toda la bellota

“Es una campaña muy intensa porque hay que acabar en febrero. Lo que se ha hecho toda la vida en tres meses hay que hacerlo ahora en dos”, indicaba ayer el presidente de la Asociación de Industrias de la Carne de Guijuelo, Javier Benito, a la hora de definir cómo va la campaña de sacrificio de bellota.

Así, señala que está “muy colapsado todo” y que las fábricas están al máximo, también las salas de despiece y los mataderos. Una situación que corroboran en otras industrias de la zona al señalar que la matanza está cada vez más comprimida y que se desarrolla mirando dos factores fundamentales: el peso de los cerdos, que tiene que estar dentro de los parámetros de la norma de calidad, y las fechas de cierre de certificación.

La matanza durante los primeros días de enero comenzó algo más tímida que la campaña pasada, pero ahora se ha generalizado la actividad y se espera que el lunes esté al máximo de capacidad. Y es que esta semana comenzó mal por culpa de la nieve, que afectó también a la industria. “El temporal también ha fastidiado un poco porque hubo muchos camiones que no se pudieron cargar y, si pierdes una matanza, a ver dónde la colocas después. Está todo lleno. Incluso los camiones no dan a basto”, aseguran en la villa chacinera. De hecho, el fin de semana hubo fincas en las que no se pudieron cargar cerdos por la situación meteorológica, lo que ha trastocado los planes y los calendarios de algunas empresas y mataderos, muy ajustados ya de por sí.

A pesar del ritmo frenético que se vive en la localidad, por el momento los mataderos no han comenzado a sacrificar los sábados, aunque no se descarta en algunos de ellos.

El coronavirus está presente en todos los movimientos económicos del país y las cárnicas no escapan a ello. Desde el primer confinamiento hubo fábricas que modificaron sus horarios unificando la jornada. Es decir, haciéndola intensiva para que los trabajadores no tuvieran que regresar por las tardes. Ese hábito se mantiene también ahora en plena campaña de bellota y, aunque haya que hacer más horas, lo compensan entrando antes. “Hay fábricas que están empezando a trabajar muy pronto para poder marcharse a las tres y hacer todo el trabajo en una jornada intensiva”, reconocen.

Hasta mañana no se conocerán los datos de sacrificio de esta semana, aunque se espera un incremento notable sobre la semana anterior, que tuvo un festivo en la mitad (el día de Reyes). Hasta ese momento, se habían sacrificado más cerdos en la semana de 2020 que en la de 2021 (40.735 cerdos de bellota frente a 35.194). La tendencia está cambiando ahora dada la intensidad con la que se está trabajando en la zona de Guijuelo y en la industria cárnica de la provincia en general. En cuanto a los pesos, han subido cerca de un kilo la media sobre el año pasado: 141 kilos en 2020 y 141,9 kilos en 2021.