Los lobos, los bajos precios, la PAC... Los ganaderos salmantinos están hartos

A la manifestación de Vitigudino convocada el viernes acudieron el doble de ganaderos que una semana antes : la “minitractorada” ya no la formaron solo ganaderos de la zona afectada por el foco de tuberculosis. Hartos por la tuberculosis, precios, recortes de la PAC... y ahora lobo , aseguran que no aguantan más.

Jabalíes... “Aquí hay muchísimo jabalí. Si la Junta hace 55 muestreos de tuberculosis y le basta, ¿por qué no sanea solo 55 vacas? Es ridículo. La gente se cansa, esta harta de llevar años y años con el ahora te mato este animal y otro, y otro... y luego que no se confirme en el cultivo. Si la tuberculosis la comparten 25 especies y solo saneas dos, es como si solo pones en cuarentena a un sector de población. Ahora dicen que van a sanear fincas cinegéticas, pero ¿cómo van a hacer si esos animales no tienen crotales? ¿Cómo van a saber si no sanean siempre a los mismos?

Cantabria, Portugal... “A un amigo de Cantabria le marcaron un animal con 4mm, que aquí en Castilla y León con eso casi te meten en la cárcel. Le repitieron la prueba a los 42 días y no había nada. ¿Cantabria no está en la Unión Europea? ¿Y Portugal? Allí hasta que no se confirma un animal no hay un positivo y aquí con 2 mm te lo matan. ¿Por qué no invierten en mejoras de vallado en lugar de mandarnos trípticos?”.

‘ ¿Cómo vas a invertir?’ “Cada explotación tiene su problemática. Afecta en que la inversión que se plantea hacer un ganadero es cero: ¿cómo haces una inversión si puede ser que dentro de 2 días tu negocio sea inviable por una decisión como esta?”, se pregunta. Él ha parado la compra de maquinaria y tiene ahora dificultades para la venta de su ganado puro: “Resulta ya una utopía vender. Estaba una persona pendiente de venir pero era de esa zona 1 y me dijo, ¿cómo voy a comprar un animal para mejorar la ganadería, si directamente me bloquean movimientos y me paran la economía? Los de fuera te preguntan directamente si eres de la zona de Vitigudino y te dicen que prefieren no arriesgar. A los que tienen terneros pasteros les hará presión el tratante para pagarles tanto. Esto afecta a todos, también al que tiene una ferretería”.

‘¿Habrá venido otra vez?’ “Nada más despertarte siempre te preguntas, ¿habrá venido el lobo otra vez? Y si hoy no ha venido, sabes que vendrá mañana y te preguntas cuánto tiempo podrás aguantar así. Tenemos pérdidas importantísimas y con esto y la pandemia estamos tirando de ahorros de toda la nuestra vida. No sé. Hay veces que...

‘El año pasado fue ya fuerte’. “En el caso del bravo el problema es que los terneros atacan al lobo, no buscan a su madre y entonces no tienen salvación recién nacidos. Tuve caballos y mastines con el ganado, pero nada. Los lobos se están cebando conmigo. El año pasado ya fue muy fuerte”.

‘Poníamos las sirenas...’ “El año pasado pusimos añojos en un cercado al lado de casa y ni aún así respetaban al ganado los lobos. Poníamos las sirenas de tractores en cercado en distintos puntos; nos quedábamos dentro de casa mirando y no fuimos capaces de verlos. Metimos un burro y el animal estaba acobardado, un cañón con detonaciones que funcionó 10 ó 15 días hasta que se acostumbraron. No exagero si digo que el año pasado hemos tenido más de 50 terneros desaparecidos. Y de los cerdos quedaban de 100 algo menos de 70”.

¿Cómo demostramos? “Y cuando no aparece el crotal o no nos ha dado tiempo a ponérselo, ¿cómo demostramos que lo ha matado el lobo si ha desaparecido? Luego encerrar al ganado bravo es imposible porque por el estrés no parirían becerros: el toro bravo es muy diferente a lo que los ecologistas creen. Es un animal que ataca, que se defiende, que nunca tiene miedo y es la labor que realiza por la biodiversidad”.

Pisadas de lobo en la nieve. “En la finca Juarros, en los días de nieve, mi hijo y el mayoral siguieron las huellas de los lobos y eran 5. Y van como en línea y cuando entran por una portera se juntan y luego se vuelven a abrir, haciendo rastreo y así se llevan todo por delante. No podemos tomar medidas, lo único es plantarnos por la mañana, y ver si hay bajas y desaparecidos. Si son cerdos, los encuentras muertos en el cercado o heridos. Algunas veces los ves sufriendo una barbaridad y los tenemos que matar nosotros . Pero los becerros pequeños se los comen o llevan en la boca y aparecen en otro sitio, no encontramos ni los crotales. No recibimos subvención por ellos y además son becerros de lidia que generalmente están muy seleccionados, con una carga genética importantísima”.

“No engordaron nada”. “Tenemos ataques del lobo prácticamente todas las semanas. Ahora he matado a los cerdos sin que hayan llegado a coger el peso que debían porque estaban estresados, muertos de miedo los pobres animales por el lobo. Pesaban casi lo mismo que cuando los compré, no habían engordado nada. Algunos tienen mordidas las patas por el lobo, así que los jamones...”

Andrés y su mujer, Raquel, cuidan en Lumbrales una explotación con ovejas de leche y vacas. Son 365 día al año. Sus reflexiones:

“En el mismo bombo”. “No sé en qué cabeza cabe que yo esté limpio de tuberculosis y porque 4 ó 5 señores, no, nos metan en el mismo bombo. Es como si estoy malo y tú no y te llevan al hospital porque somos vecinos”. “Solo pedimos que si una vaca da positiva se aparte y analice a los dos meses y si es falso positivo, que nos devuelvan la tarjeta para vender”.

“Hasta las narices”. “Los ganaderos estamos hasta las narices de esto. El 29 de enero de hace un año hubo una manifestación en Salamanca, una tractorada pidiendo precios y justo cuando íbamos a conseguir algo saltó la pandemia”.

“La gota que colmó el vaso”. “Hoy le pierdes 90 euros a cada uno y no se puede soportar. La leche, como se quitó mucha oveja, parece que se ha estabilizado pero al precio de hace 15 años. Lo de Vitigudino fue la gota que colmó el vaso”.

“Alguien está ganando dinero”. “¿Tu crees que se puede vender una ternera de 200 kilos por 400 euros? Alguien está ganando dinero. Nos dicen, el mercado está saturado, pero si lo estuviera no seguirían viniendo aquí a comprar”.

“¿Por qué tengo que tener seguro del lobo?” “Hace 6 años me mataron un ternero, tenía 3 días y lo encontré muerto. Te certifican que ha sido lobo y te preguntan: ¿tiene seguro? ¿Pero de qué tengo que tener seguro por si me mata el lobo ovejas? Las víctimas somos nosotros. Y si no, no te pagan el ternero. No entiendo. No podemos dejar cadáveres en el campo pues ¿de qué viven todas las alimañas? A lobos, buitres, zorros, meloncillos... los mantenemos nosotros.

“Incoherencia”. “Antes teníamos vida, ahora nada. Y todos son incoherencias. La PAC nos dice que hay que volver a lo extensivo, ¿pero cómo van a pastar las ovejas si te meten al lobo? Encerré a las ovejas por las noches en la nave pero como en verano no aguantan el calor, las teníamos que sacar de 6 de la tarde a 12 de la noche para que comieran: nos levantábamos a las 7 y volvíamos a casa a la 1, hasta que dijimos, hasta aquí; no podíamos mas. Nuestras vacas y ovejas tienen que parir todos los años para que salgan las cuentas, no podemos permitirnos que nos queden 5 machorras. Tengo 49 años -dice Andrés- y no sé si me jubilaré en esto; veo que quien se va no se acuerda del campo”.