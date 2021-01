“Habremos llegado a los diez grados bajo cero esta noche”, decía este lunes Juan María de Arriba, ganadero de ovino y caprino en Monleón. Ha tenido que meter el agua dentro de las naves para que no se hiele y el ganado pueda beber. “Las cabras no pueden beber el agua tan fría”, señala. Y tanto, que los bebederos que tiene en el exterior de la finca estaban candados y si no los rompe con un pico, no hay nada que hacer. Las ovejas salieron ayer a pastar por primera vez desde el viernes fuera de la nave. Sin embargo, las cabras, de raza malagueña, son más delicadas y no han salido todavía porque aún queda nieve en la zona y hace mucho frío.

Hay explotaciones en el pueblo que tienen el agua de la red en sus naves y han salvado el expediente, pero otros tienen que llevar las cisternas de mil litros desde casa para poder dar de beber al ganado.