Los ganaderos toman hoy Salamanca para proteger sus explotaciones del lobo

En esta línea, los presidentes provinciales de las tres organizaciones agrarias convocantes, Juan Luis Delgado (ASAJA), José Manuel Cortés (COAG) y Carlos Sánchez (UPA) atenderán a los medios de comunicación antes del inicio de la protesta y no después de entregar su manifiesto reivindicativo a la subdelegada del Gobierno, Encarna Sánchez, en la Gran Vía. Tres tractores, uno de cada organizaicon convocante, abrirán la marcha, como símbolo de las tractoradas del pasado año por “precios dignos” y que se vieron interrumpidas por la pandemia.

La “19 de abril” apoya la protesta contra la sobreprotección del lobo. UCCL, sin embargo, denuncia que no podrá asistir: COAG mantiene que no puede participar porque no es representativa en Salamanca.